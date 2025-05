Araghchi : l'enrichissement de l’uranium ne peut être ni compromis ni négocié

À propos des détails du quatrième cycle de négociations indirectes entre l'Iran et les États-Unis, Abbas Araghchi a déclaré : « Après le déplacement d'hier dans la région et les consultations qui ont eu lieu avec l'Arabie saoudite et le Qatar, je participe aujourd'hui au 4e cycle de négociations. Nous avons eu de nouvelles consultations ce matin à Téhéran, et nous espérons parvenir à un point décisif à ce stade. »

« Nous espérons que ce cycle de négociations nous permettra de mener des négociations entièrement constructives et tournées vers l’avenir, tout en maintenant les positions de principe de la République islamique d’Iran. », a ajouté le chef de la diplomatie iranienne.

Araghchi a souligné que le programme nucléaire iranien repose sur des bases juridiques et réglementaires solides, et que tous ses aspects pacifiques ont toujours été et resteront sous la supervision de l'AIEA.

« C’est l’un des droits du peuple iranien qui ne peut même pas être négocié ou échangé. L’enrichissement de l’uranium est l’une des réalisations et des honneurs de la nation iranienne, et un prix élevé a été payé pour cet enrichissement, et le sang de nos scientifiques nucléaires [assassinés par Israël] est derrière cette réalisation, et ce n’est certainement pas négociable. Telle a été notre position claire et nous l’avons toujours annoncée. », a martelé le ministre iranien des AE.