Une autre rencontre Araghchi-Boussaidi pour lancer le 4e tour des négociations

Lors de cette réunion, le ministre iranien des Affaires étrangères a exprimé sa gratitude au ministre des Affaires étrangères et au gouvernement d'Oman pour avoir joué un rôle important dans la facilitation des pourparlers entre l'Iran et les États-Unis, et a expliqué les points de vue de notre pays sur les aspects les plus importants de ces pourparlers et les positions de principe et fondamentales de l'Iran à cet égard.

Le ministre omanais des Affaires étrangères, soulignant la détermination du pays à fournir toute l'aide nécessaire pour faciliter les pourparlers, a informé Araghchi des dispositions et des préparatifs prévus pour ce cycle de pourparlers.