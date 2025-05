Message de l’Imam Khamenei à l'occasion du 100e anniversaire de la refondation du séminaire islamique de Qom

Dans un message adressé à la conférence internationale marquant le 100ème anniversaire de la fondation du Séminaire Islamique de Qom, l’Imam Khamenei, Guide suprême de la Révolution Islamique, a exposé les divers éléments et fonctions de la Hawza. Il a détaillé les conditions nécessaires pour réaliser une « Hawza pionnière et exceptionnelle » – une Hawza innovante, dynamique, moderne, capable de répondre aux questions émergentes, moralement raffinée, imprégnée d’un esprit de progrès et de djihad, révolutionnaire dans son identité, et apte à concevoir des systèmes pour la gouvernance sociétale. Il a souligné que la mission la plus importante du Séminaire est le « balagh mubin » [la propagation claire], dont l’exemple premier est de définir les cadres primaires et secondaires d’une civilisation islamique moderne, et de les clarifier, promouvoir et intégrer culturellement dans la société.

Au début de son message, le Guide suprême de la Révolution Islamique a évoqué le contexte historique de la formation de la bénie Hawza de Qom au milieu des événements marquants et tumultueux du début du 14ème siècle de l’Hégire (début du 20ème siècle du calendrier géorgien). Il a mis en lumière le rôle de l’Ayatollah Haj Sheikh Abdulkarim Haeri dans la fondation, la préservation et le développement de la Hawza.

L’Imam Khamenei a également déclaré que l’un des grands honneurs de la Hawza de Qom est d’avoir donné naissance à une figure lumineuse telle que l’Imam Khomeini (ra). En moins de six décennies, a-t-il noté, le Séminaire a atteint un niveau d’influence spirituelle et de popularité tel qu’il a pu déraciner le régime monarchique Pahlavi, traître, corrompu et immoral, par les mains du peuple, et après des siècles, placer l’Islam à la position de souveraineté politique dans le pays.

L’Imam Khamenei a souligné que la Hawza de Qom n’est pas simplement une institution d’enseignement et d’étude, mais une entité complète englobant le savoir, l’éducation, et des fonctions sociales et politiques. Il a ensuite éclairé les domaines clés qui, s’ils sont abordés, peuvent véritablement rendre la Hawza « pionnière et exceptionnelle ».

En expliquant le premier de ces domaines, le Guide suprême a décrit la Hawza de Qom comme un centre enrichi par le vaste capital intellectuel de l’érudition chiite – le fruit d’un millénaire de réflexion et de recherche par des milliers de savants religieux dans des disciplines telles que la jurisprudence, la théologie, la philosophie, l’exégèse coranique (Tafsir) et les études sur les hadiths.

Évoquant la complexité et la multitude des phénomènes de la vie humaine, ainsi que les questions inédites auxquelles la jurisprudence contemporaine doit être préparée à répondre, Son Éminence a déclaré :

« Aujourd’hui, avec l’établissement d’un système politique islamique, la question principale est de savoir comment le Législateur Divin perçoit de manière globale les dimensions individuelles et sociales de la vie humaine, ainsi que ses principes fondamentaux. Chaque fatwa [décision jurisprudentielle] émise par un faqih [juriste Islamique] devrait refléter une partie de cette perspective globale. »

L’Imam Khamenei a identifié l’une des responsabilités clés de la Hawza de Qom, en tant que centre académique précieux doté d’un héritage savant millénaire, comme étant de fournir des réponses aux questions liées à la gouvernance islamique et à l’administration de la société. « Des questions telles que la relation du gouvernement avec son peuple et avec d’autres États et nations, le principe de nafy al-sabil [empêcher la domination des non-musulmans sur les musulmans], le système économique et les principes fondamentaux de l’État islamique, l’origine de la gouvernance d’un point de vue islamique, le rôle du peuple à cet égard, la prise de position sur des questions majeures et face aux puissances hégémoniques, le concept et la substance de la justice, et des dizaines d’autres questions fondamentales et parfois vitales sont des priorités pour aujourd’hui et l’avenir du pays, attendant une réponse juridique », a-t-il remarqué.

En expliquant le deuxième aspect clé d’une « Hawza pionnière et exceptionnelle », l’Imam Khamenei a souligné que la Hawza est une institution tournée vers l’extérieur dont la production à tous les niveaux doit servir le développement intellectuel et culturel de la société et de l’humanité. Il a insisté sur le fait que la mission la plus importante de la Hawza est de s’engager dans le « balagh mubin » [propagation claire] et a souligné que l’accomplissement de cette mission nécessite la formation d’individus pieux et compétents.

Le Guide suprême de la Révolution Islamique a décrit le champ du balagh mubin comme un vaste domaine englobant les enseignements élevés du monothéisme, les devoirs religieux personnels, l’explication du système islamique, sa structure et ses responsabilités, ainsi que le mode de vie, les questions environnementales, la protection de la nature, et divers autres aspects de la vie humaine.

Soulignant une lacune majeure au sein de la Hawza, l’Imam Khamenei a noté la disharmonie entre ses modes actuels d’efforts de propagation et les réalités intellectuelles et culturelles du peuple, en particulier des jeunes. Il a déclaré :

« Les centaines d’articles, de magazines, les discours entendus dans les rassemblements, à la télévision et autres, ne peuvent pas remplir adéquatement le devoir de balagh mubin comme il se doit, surtout face au flot de récits trompeurs et fallacieux. »

L’Imam Khamenei a souligné que l’accomplissement approprié du devoir de balagh mubin au sein de la Hawza nécessite deux éléments clés : le taʿlīm [éducation] et le tahdhīb [édification].

« Transmettre un message moderne, combler les lacunes et atteindre les objectifs de la religion nécessite définitivement une formation et un apprentissage. Une institution doit assumer cette mission et enseigner aux étudiants l’art de la persuasion, la familiarité avec les méthodes de dialogue, la conscience de la manière d’interagir avec l’opinion publique, les médias et les réseaux sociaux, et la discipline dans le traitement des éléments opposés. Par la pratique et la formation sur une période limitée, elle devrait préparer les étudiants à entrer dans ce domaine », a-t-il ajouté.

Insistant sur le fait qu’une approche affirmative et même offensive dans le tablīgh [propagation religieuse] est plus importante qu’une simple posture défensive, l’Imam Khamenei a déclaré :

« Pour atteindre cet objectif, la Hawza doit former des "mujahids culturels". Parallèlement à la formation de tels individus, une attention doit également être accordée à la formation de personnel pour des responsabilités spécifiques au sein de la gouvernance et de l’administration du pays, ainsi que pour l’organisation des affaires internes de la Hawza Ilmiyya. »

Le Guide suprême de la Révolution Islamique a identifié la reconnaissance, la préservation et le renforcement de l’« identité djihadiste » de la Hawza comme le troisième aspect clé d’une « Hawza pionnière et exceptionnelle ». Se référant au message profond et émouvant de l’Imam Khomeiny (ra) au clergé fin 1988, il a déclaré :

« Dans ce message, le défunt Imam Khomeiny a décrit les savants comme des pionniers dans le domaine du djihad, des défenseurs de la patrie et des soutiens des opprimés. En même temps, il a exprimé sa préoccupation que la tendance au tahajjur [tendances réactionnaires] et à la pseudo-sanctification puisse tenter la Hawza de séparer la religion de la politique et des activités sociales, bloquant ainsi le bon chemin vers le progrès. »

L’Imam Khamenei a décrit la préoccupation du magnanime Imam comme provenant d’un mouvement dangereux qui considère l’implication de la Hawza dans les affaires fondamentales du peuple, son engagement dans les activités sociales et politiques, et son combat contre l’oppression et la corruption comme étant contraires à la sainteté de la religion. “Ce mouvement, a-t-il noté, conseille également au clergé de maintenir une neutralité complète et d’éviter les risques liés à l’engagement politique.”

L’Imam Khamenei a souligné que la sainteté de la religion se manifeste le plus prominent dans les domaines du djihad intellectuel, politique et militaire, et s’établit par le sacrifice et le djihad des porteurs du savoir religieux et l’offrande de leur sang pur.

Il a insisté sur le fait que, par conséquent, la Hawza Ilmiyya, afin de préserver sa crédibilité spirituelle et de rester fidèle à sa philosophie fondatrice, ne doit jamais se détacher du peuple, de la société et de leurs préoccupations essentielles, et doit considérer le djihad, sous toutes ses formes, comme son devoir définitif dès que le besoin se présente.

Le Guide suprême de la Révolution Islamique a identifié la participation à la production et à la clarification des systèmes de gouvernance sociale comme le quatrième aspect d’une « Hawza pionnière et exceptionnelle ».

« C’est à la Hawza de combler cette lacune, car cela fait partie de ses responsabilités incontestables. Aujourd’hui, on ne peut pas considérer le fiqh comme le font les ignorants, simplement comme étant plongé dans les règles individuelles et dévotionnelles. Un fiqh qui construit une nation ne se limite pas au cadre des règles dévotionnelles et des devoirs individuels. »

L’Imam Khamenei a souligné que la Hawza doit remplir deux conditions clés pour concevoir et formuler efficacement des systèmes sociaux : une familiarité avec les développements mondiaux contemporains et une collaboration active avec les universités.

L’Imam Khamenei a identifié l’innovation civilisationnelle dans le cadre du message universel de l’Islam comme le cinquième aspect d’une « Hawza pionnière et exceptionnelle ».

« L’attente la plus marquante envers la Hawza Ilmiyya est de poser les bases de l’établissement d’une civilisation islamique – une civilisation dans laquelle la science et la technologie, les ressources humaines et naturelles, toutes les capacités et avancées humaines, ainsi que la gouvernance, la politique, la puissance militaire, et tout ce qui est à la disposition de l’humanité, sont employés au service de la justice sociale, du bien-être public, de la réduction des disparités de classe, de l’épanouissement spirituel, du progrès scientifique, de l’approfondissement de la compréhension du monde naturel, et du renforcement de la foi des gens », a-t-il déclaré.

Le Guide suprême de la Révolution Islamique a décrit la civilisation islamique comme l’opposé exacte de la civilisation matérialiste déformée d’aujourd’hui.

« Cette fausse civilisation est, selon la loi inévitable de la création, vouée à périr. Notre devoir est de contribuer à l’annulation de cette fausseté et de préparer le terrain – tant en pensée qu’en action – pour une civilisation alternative. À cet égard, la Hawza Ilmiyya porte une responsabilité précieuse : Premièrement, définir les caractéristiques primaires et secondaires de la nouvelle civilisation islamique, puis les clarifier, promouvoir et les intégrer dans la culture de la société. C’est l’un des meilleurs exemples de balagh mubin », a-t-il noté.

L’Imam Khamenei a souligné l’importance d’incorporer les deux éléments du « temps » et du « lieu » dans le processus d’ijtihād, tout en avertissant que les nouvelles interprétations ne doivent pas conduire à la distorsion ou à la corruption de la Charia. Concernant l’état actuel de la Hawza de Qom, il a mis en lumière plusieurs indicateurs clés de sa vitalité et de son dynamisme :

La présence de milliers d’enseignants, d’auteurs, de chercheurs, d’écrivains, d’orateurs et de penseurs en sciences islamiques ; la publication de revues académiques et de recherche ; la rédaction d’articles spécialisés et généraux ; le grand nombre d’étudiants et de savants réfléchis ; leur participation active dans tous les domaines de la Révolution Islamique, y compris le front militaire ; l’expansion des efforts de tabligh à l’échelle mondiale ; la formation de milliers d’étudiants de diverses nations ; l’attention des jurisconsultes émergents aux questions contemporaines pressantes ; l’intérêt des jeunes savants à examiner méticuleusement les points épistémologiques dans les textes islamiques authentiques, en particulier le Saint Coran ; et l’initiative importante de l’établissement de séminaires pour femmes.

“Tout cela, a-t-il affirmé, indique que la Hawza de Qom est une institution vivante et dynamique.”

Dans la partie conclusive de son message, l’Imam Khamenei a dédié ses remarques à une série de recommandations visant à concrétiser une « Hawza pionnière et exceptionnelle ». Parmi les points clés qu’il a soulignés figuraient les suivants :

> – La nécessité pour la Hawza de rester moderne

> – La priorité donnée à la formation d’individus compétents dans tous les domaines

> – Le renforcement de la relation entre les séminaristes et le grand public

> – Le besoin pour les administrateurs de la Hawza de contrer avec sagesse les insinuations malveillantes qui découragent les jeunes étudiants de la Hawza quant à l’avenir.

> – Maintenir une vision optimiste de la jeune génération et interagir avec elle sur cette base

> – Structurer le programme d’études de la Hawza autour d’une jurisprudence éclairée, réactive et moderne, associée à une philosophie claire et socialement pertinente, et à une théologie persuasive et robuste

> – Cultiver un esprit de mode de vie simple, de piété, de contentement, d’indépendance à l’égard de tout sauf de Dieu, de confiance en Dieu, de progrès et de préparation au djihad.