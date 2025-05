Liverpool - Arsenal ; Semaine 36 de la Premier League anglaise

Lors de la 36e journée de la Premier League anglaise, Liverpool recevra Arsenal au stade d'Anfield. Ce match revêt une grande importance pour les deux équipes, car Liverpool, en tant que champion actuel de la saison de la Premier League, et Arsenal, qui nourrissait de grands espoirs de titre mais n'a pas pu les atteindre, cherchent à redorer leur image dans cette rencontre. Liverpool a remporté le titre avec 82 points, tandis qu'Arsenal n'a pas réussi à maintenir sa position tout au long de la saison. L'équipe d'Arne Slott, après avoir décroché le titre, cherche désormais à améliorer ses statistiques et, après une défaite amère contre Chelsea, veut s'imposer face à Arsenal. Ce match est, pour Liverpool, un test pour valider son titre et maintenir son honneur face à Arsenal. Arsenal, qui a commencé la saison avec beaucoup d'espoirs, se retrouve maintenant dans une position où il ne peut même pas garantir sa place en Ligue des champions. Cependant, ils cherchent à se racheter et à finir la saison avec fierté face à l'équipe leader. Arteta devra motiver ses joueurs pour qu'ils obtiennent un bon résultat dans cette rencontre. Ce match se déroulera dimanche 11 mai 2025 à 17h30, heure française, à Anfield, offrant à Liverpool l'opportunité de poursuivre sa série de victoires et à Arsenal une chance de se racheter et de décrocher un honneur pour cette saison.

Où et Quand Suivre le Match ?

Le coup d’envoi de ce choc est prévu à 17h30, heure française, ce dimanche 11 mai 2025. La rencontre se déroulera dans l’emblématique stade d'Anfield, où les Reds sont célèbres pour leur soutien enflammé. Pour ne rien manquer, branchez-vous sur Canal +, qui diffusera le match en direct. Préparez vos snacks, car l’ambiance promet d’être électrique !

Composition probable des deux équipes :

Liverpool (4-2-3-1) :

Gardien : Alisson Becker

Défenseurs : Andrew Robertson, Virgil van Dijk, Ibrahima Konaté, Conor Bradley

Milieux de terrain : Alexis Mac Allister, Ryan Gravenberch, Dominik Szoboszlai

Ailiers : Mohamed Salah, Luis Díaz

Attaquant : Cody Gakpo

Arsenal (4-3-3) :

Gardien : David Raya

Défenseurs : Jurrien Timber, William Saliba, Jakub Kiwior, Myles Lewis-Skelly

Milieux de terrain : Martin Ødegaard, Thomas Partey, Declan Rice

Ailiers : Bukayo Saka, Gabriel Martinelli

Attaquant : Mikel Merino

Blessés et suspendus :

: Joe Gomez est absent en raison d'une blessure à l'ischio-jambier. Arsenal : Gabriel Jesus, Gabriel Magalhães, Kai Havertz et Takehiro Tomiyasu sont blessés et ne participeront pas à ce match.

Statistiques et performances des équipes en Premier League anglaise :

Liverpool affiche une moyenne de 2,31 buts marqués par match et 1 but encaissé par match, montrant une solide performance en Premier League.

affiche une moyenne de 2,31 buts marqués par match et 1 but encaissé par match, montrant une solide performance en Premier League. Arsenal, quant à lui, a une moyenne de 1,83 but marqué et 0,89 but encaissé par match cette saison.

Meilleurs buteurs :

: Mohamed Salah, avec 28 buts, est le meilleur buteur de l'équipe. Arsenal : Kai Havertz, avec 9 buts, est le meilleur buteur d'Arsenal.

Ce match pourrait avoir un impact significatif sur la course au titre et revêt une grande importance pour les deux équipes. Liverpool cherche à célébrer son titre, tandis qu'Arsenal lutte pour terminer une saison décevante sur une note positive.