Téhéran (IRNA)-Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Esmaïl Baghaï, annonçant la fin du quatrième cycle de négociations indirectes entre l'Iran et les États-Unis, a écrit: Le quatrième cycle de négociations indirectes entre l’Iran et les États-Unis s’est terminé il y a peu ; Des négociations difficiles mais utiles pour mieux comprendre les positions de chacun et trouver des moyens raisonnables et réalistes de résoudre les problèmes litigieux.

L'heure et le lieu de la prochaine série de négociations seront annoncés par le coordinateur omanais, a-t-il ajouté.