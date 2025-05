Négociations nucléaires Iran-USA: Le 4e cycle était plus sérieux et explicite que les trois précédents (Araghchi)

Téhéran-IRNA- À l'issue du quatrième cycle de consultations indirectes avec le représentant spécial du président américain pour l'Asie occidentale, le ministre iranien des Affaires étrangères a déclaré, soulignant que le quatrième cycle de négociations était beaucoup plus sérieux et explicite que les trois cycles précédents : « Dans ce cycle, nous nous sommes éloignés des domaines généraux et sommes entrés dans les détails. Naturellement, dans ces circonstances, les négociations deviennent plus difficiles. »

Selon l'agence IRNA, à la fin du quatrième cycle de négociations indirectes entre l'Iran et les États-Unis à Mascate, et avec la médiation du ministre des Affaires étrangères d'Oman, Seyyed Abbas Araqchi a fourni des explications sur les détails des discussions soulevées lors de ce cycle: Les principaux points de litige ont été davantage discutés et une meilleure compréhension a été obtenue, et les positions des deux parties se sont quelque peu rapprochées. Nous avons décidé que ces négociations devaient se poursuivre, et les deux parties sont déterminées à les poursuivre. Il a été convenu de tenir la prochaine réunion, mais l'heure et le lieu du prochain tour seront fixés en fonction des plans des deux parties, et cela relèvera de la responsabilité du ministre des Affaires étrangères d'Oman.