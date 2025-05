Pourparlers Iran/États-Unis : « les négociations avancent » (Araghchi)

S'adressant aux journalistes dimanche, M. Araghchi a déclaré que l'Iran et les États-Unis avaient eu des discussions plus sérieuses sur les principaux points de désaccord lors de leur dernier cycle de discussions à Mascate, la capitale d'Oman. « Le quatrième cycle de discussions a été beaucoup plus sérieux et franc que les trois précédents », a-t-il ajouté, précisant que les parties s'étaient éloignées des questions générales pour se concentrer sur des sujets plus « détaillés ».

Naturellement, les négociations deviendront plus difficiles dans de telles circonstances, mais les pourparlers « progressent », a-t-il expliqué.

Araghchi et l'envoyé régional du président américain Donald Trump, Steve Witkoff, ont dirigé les équipes de négociation. Le ministre des affaires étrangères d'Oman, Sayyid Badr Albusaidi, a joué le rôle de médiateur.

Les pourparlers ont suivi les cycles précédents qui ont commencé le 12 avril, marquant le contact au plus haut niveau entre l'Iran et les États-Unis depuis que Washington s'est retiré d'un accord nucléaire historique en 2018 et a réimposé des sanctions économiques sévères à Téhéran. Les négociations deviendront plus difficiles dans de telles circonstances, mais les pourparlers « avancent », a-t-il expliqué.

Le principal négociateur iranien a également déclaré que les deux parties étaient déterminées à poursuivre les pourparlers et qu'elles avaient convenu d'organiser un nouveau cycle, mais que la date et le lieu seraient fixés en fonction des calendriers des deux parties.

Araghchi a fait remarquer que le ministre des affaires étrangères d'Oman assumait la responsabilité à cet égard. Il a souligné que les remarques « contradictoires » des responsables américains n'aideraient pas les parties à progresser dans les pourparlers.

Lors des discussions de dimanche, a-t-il dit, l'Iran a averti que « cette méthode ne serait pas bénéfique pour les négociations et qu'elle devait être révisée ». M. Araghchi a ajouté que l'Iran était ferme dans ses positions et exprimait ses points de vue avec précision, tout en s'abstenant d'adopter des positions différentes et contradictoires.

Il attend maintenant des États-Unis qu'ils fassent de même, a noté le ministre iranien des affaires étrangères. Il a souligné que la levée des sanctions et l'enrichissement de l'uranium étaient les deux principaux thèmes des pourparlers. « De notre point de vue, l'enrichissement est une question qui doit absolument se poursuivre, et il n'y a absolument pas de place pour un compromis sur ce point », a indiqué M. Araghchi.

« Les dimensions, l'échelle, le niveau ou la quantité [d'enrichissement] peuvent faire l'objet de certaines limitations à des fins de renforcement de la confiance, par exemple, comme cela a été fait dans le passé, mais le principe même de l'enrichissement n'est tout simplement pas négociable ». Il a souligné qu'il en allait de même pour la question des sanctions.

« Ce que nous entendons par négociations et ce que nous attendons des négociations, c'est naturellement la levée des sanctions, qui reste en toutes circonstances l'un des piliers fondamentaux de notre position de négociation », a-t-il déclaré. Dimanche, avant son départ pour Oman, M. Araghchi a réaffirmé que l'enrichissement de l'uranium était un droit « non négociable » pour l'Iran.

« La capacité d'enrichissement de l'uranium est une source de fierté et d'accomplissement pour la nation iranienne, obtenue à un prix élevé, y compris au prix du sang de nos scientifiques nucléaires ; cet accomplissement est sans équivoque non négociable », a déclaré le ministre des affaires étrangères.