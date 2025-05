Nous sommes engagés dans des négociations sérieuses et cherchons à parvenir à un accord (Pzeshkian)

Le président Pezeshkian a réaffirmé dimanche que la République islamique d'Iran n’a jamais recherché à se doter de la bombe atomique et n’en a pas l’intention. Il a souligné que, sur le plan des convictions religieuses, nous avons un problème fondamental avec cette question, et selon la fatwa du Guide suprême, toute action visant à fabriquer une arme nucléaire est interdite (haram). Il a ajouté : « La proposition visant à démanteler totalement les installations nucléaires de l'Iran est inacceptable pour nous. La technologie nucléaire et les réalisations de nos scientifiques dans le domaine de l’énergie nucléaire pacifique sont utiles dans divers secteurs, notamment la production de médicaments et de traitements, l’agriculture, l’environnement et l’industrie. Nous poursuivrons donc avec détermination nos activités nucléaires pacifiques. »

Le président a réaffirmé que la République islamique d'Iran n’a jamais recherché à se doter de la bombe atomique et n’en a pas l’intention. Il a souligné que, sur le plan des convictions religieuses, nous avons un problème fondamental avec cette question, et selon la fatwa du Guide suprême, toute action visant à fabriquer une arme nucléaire est interdite (haram). Il a ajouté : « La proposition visant à démanteler totalement les installations nucléaires de l'Iran est inacceptable pour nous. La technologie nucléaire et les réalisations de nos scientifiques dans le domaine de l’énergie nucléaire pacifique sont utiles dans divers secteurs, notamment la production de médicaments et de traitements, l’agriculture, l’environnement et l’industrie. Nous poursuivrons donc avec détermination nos activités nucléaires pacifiques. »