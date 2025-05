Araghchi : Toute instrumentalisation du mécanisme de déclenchement entraînera des conséquences graves

« L’Iran a clairement exprimé sa position face à une possible utilisation du mécanisme de déclenchement par les Européens. Nous avons officiellement averti tous les signataires du JCPOA que toute tentative de manipulation de ce mécanisme aura des conséquences sérieuses – notamment celle de mettre fin au rôle de l’Europe dans cet accord », affirme Araghchi.

Il poursuit : « Compte tenu de l’historique de ces négociations, j’ai, à plusieurs reprises, proposé de relancer un dialogue significatif avec l’Europe. Lors de l’Assemblée générale des Nations unies à New York à l’automne dernier, j’ai suggéré une coopération élargie non seulement sur le dossier nucléaire, mais aussi sur d'autres sujets de préoccupation mutuelle, y compris l’Ukraine. Malheureusement, ces gestes ont été accueillis par le silence et l’inertie côté européen. Pourtant, je reste fidèle à la voie diplomatique. »

Araghchi ajoute que, à la suite de consultations avec la Russie et la Chine, il a exprimé sa disponibilité pour se rendre à Paris, Berlin et Londres afin de « lancer une nouvelle phase » dans les relations bilatérales. Ces démarches ont permis l’ouverture de discussions préliminaires au niveau des vice-ministres des Affaires étrangères, qu’il qualifie de « fragiles mais prometteuses ».

« Le temps presse », conclut-il. « La manière dont nous réagirons à ce moment critique déterminera l’avenir des relations entre l’Iran et l’Europe – bien au-delà de ce que beaucoup imaginent. L’Iran est prêt à ouvrir un nouveau chapitre. Espérons que nos partenaires européens le soient aussi. »