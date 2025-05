Général Bagheri : Les forces armées iraniennes sont pleinement préparées

S'exprimant en marge d'une visite d’inspection des unités de combat et opérationnelles dans la province d’Hormozgan, le général Bagheri a déclaré : « Cette mission dans le golfe Persique, le détroit d’Ormuz et la mer d’Oman vise à évaluer la situation opérationnelle dans la région ainsi que le niveau de préparation des forces armées, en particulier la marine stratégique de l’armée et celle des Gardiens de la Révolution, pour défendre les eaux territoriales, les zones maritimes internationales et les ressources nationales. »

Il a précisé que cette visite comprend une évaluation de terrain de l’état de préparation des forces pour l'exécution de divers plans opérationnels, et a réitéré que les forces armées iraniennes restent prêtes à répondre à tout scénario.

Le général Bagheri est arrivé à Bandar Abbas à la tête d’une délégation militaire de haut rang, accompagné notamment du commandant en chef de l’armée, le général Abdolrahim Moussavi, et du commandant de la marine, le contre-amiral Shahram Irani.