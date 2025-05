Un responsable américain qualifie les négociations avec l’Iran d'encourageantes ; un accord trouvé pour poursuivre les discussions

Les agences Associated Press et Axios, citant ce responsable sous couvert d’anonymat, ont rapporté ce dimanche que des progrès ont été accomplis à travers des discussions techniques, ouvrant la voie à la poursuite du dialogue entre Téhéran et Washington.

« Nous sommes encouragés par les résultats des négociations d’aujourd’hui et attendons avec impatience la prochaine rencontre qui devrait avoir lieu dans un avenir proche », a déclaré ce responsable américain.

La rencontre, qui s’est tenue à Mascate, la capitale omanaise jouant le rôle de médiateur, a duré environ trois heures. Elle s'inscrit dans le cadre du quatrième cycle de pourparlers indirects entre l’Iran et les États-Unis, tenu le 11 mai 2025 (21 ordibehesht 1404).