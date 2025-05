L’Iran et l’Ouzbékistan signent quatre accords de coopération bilatérale

Téhéran - IRNA – En présence du Premier vice-président iranien Mohammad Reza Aref et du Premier ministre ouzbek Abdulla Aripov, l’Iran et l’Ouzbékistan ont signé ce dimanche 11 mai quatre accords et protocoles d’entente visant à renforcer leur coopération bilatérale.

Parmi les documents signés figurent : 1. Un protocole intergouvernemental relatif à la mise en œuvre de l’accord de commerce préférentiel, signé entre les ministres de l’Industrie, des Mines et du Commerce des deux pays. 2. Un mémorandum d’accord dans le domaine de la quarantaine et de la protection des plantes, conclu entre les agences phytosanitaires iranienne et ouzbèke. 3. Un mémorandum de coopération dans le domaine de la normalisation halal, signé entre l’Organisation iranienne de normalisation et l’Agence ouzbèke de réglementation technique. En outre, une feuille de route intergouvernementale pour la période 2025-2027 a été paraphée par Mohammad Reza Aref et Abdulla Aripov. Ce document fixe les grandes orientations stratégiques pour le développement des relations politiques, économiques, industrielles et culturelles entre les deux nations. Ces signatures témoignent de la volonté des deux pays de renforcer leur partenariat stratégique en Asie centrale et d’accroître leurs échanges commerciaux sur la base d’intérêts mutuels.