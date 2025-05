Premier message du pape Léon XIV aux puissances mondiales : « Plus jamais la guerre »

S’exprimant depuis le balcon de la place Saint-Pierre au Vatican, le nouveau pape issu des États-Unis… mais aussi du Pérou, a plaidé pour une paix durable en Ukraine, un cessez-le-feu immédiat à Gaza, la libération des otages, et s’est réjoui de la récente trêve entre l’Inde et le Pakistan. Il a invoqué Dieu pour qu’il accorde au monde entier « le miracle de la paix ».

Le pape Léon XIV a réitéré une formule souvent prononcée par son prédécesseur, le pape François, affirmant que « le monde vit aujourd’hui un scénario dramatique de Troisième Guerre mondiale par morceaux ». En évoquant le 80e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale, qui fit environ 60 millions de morts, il a mis en garde contre les conséquences tragiques de la guerre et de la haine.

S’adressant particulièrement aux négociateurs du processus de paix à Kiev, il les a exhortés à parvenir à un accord « durable, rationnel et crédible ». Sur le conflit à Gaza, le pape s’est dit « profondément attristé » et a appelé à l’arrêt des hostilités, à l’acheminement immédiat de l’aide humanitaire et à la libération des prisonniers.

Quant à l’Asie du Sud, Léon XIV a salué l’accord de cessez-le-feu entre l’Inde et le Pakistan, espérant qu’il débouche sur un traité de paix durable entre ces deux puissances nucléaires.

Dès les premiers jours de son pontificat, le pape Léon XIV adopte ainsi un ton ferme et engagé sur les grands enjeux géopolitiques actuels. Il rappelle à la communauté internationale sa responsabilité morale d’œuvrer à l’éradication des conflits armés et à la construction d’un monde fondé sur la solidarité et la dignité humaine.