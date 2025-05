Pezeshkian : L’Iran ne renoncera jamais à ses droits nucléaires pacifiques

Le président iranien Massoud Pezeshkian a rejeté dimanche comme « inacceptables » les appels américains au démantèlement des installations nucléaires d'Iran.

La question du « démantèlement de l'ensemble des installations nucléaires iraniennes est inacceptable pour nous », a-t-il déclaré, après un quatrième tour de négociations avec les Etats-Unis à Mascate, ajoutant que « l'Iran ne renoncera pas à ses droits nucléaires pacifiques ».

Il a également fait référence à un décret religieux du Guide suprême interdisant le développement d'armes nucléaires.

Lors de son discours, le président Pezeshkian fait allusion à une fatwa de l’Imam Khamenei interdisant les armes nucléaires. Il s’agit d’une fatwa publiée par le guide suprême de la Révolution islamique de l'Iran, l'ayatollah Ali Khamenei, en 2005 et interdisant la production, le stockage et l'usage d'armes nucléaires et précise que l'Iran n'acquerrait jamais de telles armes.

Dans une tribune au Point, dimanche, le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, met en garde les pays européens contre leur « stratégie de confrontation » sur le nucléaire, qui « risque de provoquer une crise mondiale de prolifération nucléaire qui affecterait au premier chef les Européens eux-mêmes ».