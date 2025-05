Le FC Barcelone renverse le Real Madrid dans un match sensationnel

Malgré le triplé de Mbappé pour le Real Madrid, la ligne d'attaque catalane formée par Yamal, Raphinha (doublé) et Torres (triple passeur) a fait exploser une défense madrilène amoindrie. Le Barça est à deux points du titre.

Les buts :

- Sur une ouverture de Valverde, Cubarsi se troue complètement et laisse le ballon à Mbappé. Le buteur français tente d'effacer Szczesny dans la surface mais se fait faucher. Penalty pour le Tricolore, qui tire à droite du gardien polonais, pourtant parti du bon côté (0-1, 5e).

- A la suite d'une perte de balle de Yamal, Vinicius Junior est servi sur la gauche. L'ailier brésilien distille une superbe passe de l'extérieur du pied derrière Cubarsi pour Mbappé, qui après avoir temporisé, place une frappe enroulée du pied droit sur la gauche de Szczesny (0-2, 14e).

- Sur un corner botté à gauche par Dani Olmo, Ferran Torres coupe la trajectoire du ballon au premier poteau. A l'affût, Eric Garcia est là pour reprendre de la tête et tromper Courtois sur sa droite (1-2, 19e).

- Après plusieurs passes aux alentours de la surface madrilène, Ferran Torres, servi par Pedri, remet en retrait pour Yamal. A droite, l'ailier barcelonais place une superbe frappe enroulée dans le petit filet droit de Courtois (2-2, 32e).

- Au milieu du terrain, Dani Ceballos gêne Mbappé qui perd le ballon. Trouvé dans l'espace, Pedri adresse une passe parfaite dans la profondeur pour Raphinha, qui place un tir croisé imparable à ras de terre sur la gauche de Courtois (3-2, 34e).

- Sur une passe en retrait de Valverde, Lucas Vazquez rate son contrôle et laisse Raphinha récupérer le ballon. Dos au but, le Brésilien sert sur sa gauche Ferran Torres qui lui remet dans l'axe. Sans pitié, l'ancien Rennais ajuste Courtois, laissé à l'abandon par sa défense (4-2, 45e).

- Au niveau de la ligne médiane, Iñigo Martinez manque sa relance et rend le ballon aux Madrilènes. Vinicius Junior prend de la vitesse et file tout droit vers le but de Szczesny avant de glisser une passe astucieuse sur gauche pour Mbappé, qui n'a plus qu'à pousser le cuir au fond des filets (4-3, 70e).