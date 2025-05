Snapback: Tout abus du mécanisme de déclenchement aura des conséquences inimaginables (Araghchi)

L'Iran met en garde une fois de plus l'UE-3 contre les « conséquences » d'une utilisation abusive du mécanisme de « snapback ». Dans un avertissement fermement exprimé, le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a souligné que l'invocation abusive du mécanisme de « snapback » par les signataires de l'accord du Plan global d'action commun (PGAC) pourrait non seulement compromettre le rôle des Européens dans l'accord, mais aussi déclencher des tensions irréversibles.

Dans un message publié sur son compte X, Araghchi a affirmé que la mise en œuvre du mécanisme de réactivation des sanctions, suspendues dans le cadre du PGAC, aurait des conséquences graves et amplifierait considérablement les frictions, menaçant de les rendre irréversibles. Il a exhorté les trois signataires européens de l’accord – la Grande-Bretagne, la France et l’Allemagne – à se remettre en question sur les causes de cette impasse.

Le ministre iranien a aussi exprimé sa volonté de réengager le dialogue avec les partenaires européens après des consultations avec la Russie et la Chine. Des discussions préliminaires au niveau des vice-ministres des Affaires étrangères ont déjà eu lieu, marquant un début d’échanges positifs, bien qu’encore fragiles. Cependant, il a insisté sur le fait que le temps presse et que l’attitude des parties prenantes durant cette période critique déterminera la trajectoire des relations entre l'Iran et l'Europe, au-delà des attentes habituelles.

Ce rappel survient après les déclarations du ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, qui a réaffirmé, au nom de la France, de l'Allemagne et du Royaume-Uni, leur volonté de réimposer les sanctions levées si les activités nucléaires iraniennes menaçaient la sécurité européenne.

L'Iran met en garde contre une « stratégie de confrontation » de l'UE-3

En parallèle, dans un entretien publié dimanche dans Le Point, Araghchi a mis en garde l’UE-3 contre une « stratégie de confrontation » risquant d’aboutir à une crise de prolifération nucléaire, soulignant que l’Iran ne tolérerait aucune pression inacceptable sur son programme nucléaire pacifique.

Cet avertissement s'inscrit dans le cadre des récentes négociations indirectes entre l'Iran et les États-Unis à Mascate, Oman, qui ont permis de rapprocher les positions des deux pays, après un cycle de discussions qualifié par Araghchi de « plus sérieux et plus détaillé » que les précédents.