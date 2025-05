Porte-parole du Hamas : Nous libérerons le prisonnier sioniste de nationalité américaine

Le porte-parole des Brigades Al-Ghassam, a annoncé : « Les brigades ont décidé de libérer aujourd'hui le soldat sioniste capturé, Edan Alexander, qui est titulaire de la citoyenneté américaine. »

Le chef du mouvement Hamas dans la bande de Gaza avait précédemment annoncé dans un communiqué qu'Edan Alexander serait libéré dans le cadre des efforts visant à établir un cessez-le-feu.

Auparavant, le président américain avait annoncé dans un message la libération d'Edan Alexander, un soldat israélien capturé qui possède la citoyenneté américaine mais vit en Israël.

Trump a également remercié tous ceux qui ont joué un rôle dans la réalisation de cet objectif, ajoutant : « Cette mesure a été prise de bonne foi envers les États-Unis et les efforts de médiation du Qatar et de l'Égypte pour mettre fin à cette guerre très brutale à Gaza et restituer tous les otages (prisonniers sionistes) vivants ou morts. »