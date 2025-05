Fin de quatre décennies de conflit et d’insécurité dans la région : la dissolution du PKK suscite un vent d’espoir

Des sources médiatiques ont rapporté que le groupe armé connu sous le nom de « Parti des travailleurs du Kurdistan de Turquie », ou PKK, a annoncé ce lundi (22 Ordibehesht - 12 mai) sa dissolution ; une nouvelle brève, mais significative et influente pour l’évolution de la situation régionale.

Dans un rapport diffusé par la chaîne de télévision Al Jazeera, citant le PKK, il est déclaré :

« Nous annonçons la dissolution du parti, le dépôt des armes et l’arrêt des affrontements armés avec la Turquie. »

À ce sujet, l’agence de presse officielle irakienne (INA) a également rapporté que la direction du PKK avait officiellement décidé de dissoudre le parti, de mettre fin aux affrontements armés et de procéder à son désarmement.

La direction du Parti des travailleurs du Kurdistan a publié les décisions issues de ses réunions qui se sont tenues du 5 au 7 mai. Sur la base de ces décisions, ce parti a été officiellement dissous.

Dans le communiqué publié par le PKK, il est indiqué que :

« Cette décision a été prise en réponse à l’appel historique d’Abdullah Öcalan, chef du PKK, actuellement emprisonné à Istanbul, le 27 février, appelant à dépasser la lutte armée pour aller vers une société démocratique et pacifique. »

Le groupe PKK avait déjà annoncé vendredi dernier qu’il prendrait prochainement une décision historique pour se dissoudre et se désarmer dans le cadre d’un nouveau plan de paix avec la Turquie, après plus de quarante ans de conflit.

Récemment, le président turc Recep Tayyip Erdoğan a déclaré :

« Nous avons surmonté tous les obstacles ; le Parti des travailleurs du Kurdistan sera dissous et désarmé. »

Une fin aux décennies de conflit et d’insécurité : la dissolution du PKK suscite un vent d’espoir

La Turquie a toujours considéré le PKK comme une menace contre sa sécurité nationale. Au fil des années, elle a mené des attaques militaires répétées sur les territoires syrien et irakien, justifiant ses actions par la présence d’éléments armés du PKK. Elle a occupé certaines zones dans ces deux pays, causant, selon des rapports et statistiques disponibles, de nombreuses pertes humaines parmi les civils syriens et irakiens. De nombreux villages et régions frontalières de la Syrie et de l’Irak avec la Turquie ont également été détruits.

Avec l’annonce officielle de la dissolution du PKK, il n’y a désormais plus de justification aux attaques turques sur le sol irakien et syrien, et l’on peut espérer qu’une des guerres d’usure de la région touche à sa fin.