Atalanta-Roma : La bataille pour l'Europe en Serie A

Préparation du match Atalanta contre AS Roma | 36e journée de la Serie A italienne

Dans l'un des matchs les plus cruciaux de la 36e journée de Serie A, la troisième équipe du classement, Atalanta, recevra à domicile l'AS Roma, sixième au classement. Ce match se déroulera le lundi 12 mai 2025 à 20h45, heure de Paris, au stade domicile d'Atalanta. Il pourrait jouer un rôle décisif dans la détermination des places européennes pour la saison prochaine.

Compositions probables

Atalanta jouera avec un système 3-4-2-1. Les figures clés dans la composition de cette équipe incluent Matteo Ruggeri, Mario Pašalić et Davide Zappacosta.

D'autre part, l'AS Roma optera probablement pour un système 4-2-3-1 avec des joueurs comme Artem Dovbyk, Gianluca Mancini et Bryan Cristante sur le terrain.

Suspensions et blessures

Atalanta ne pourra pas compter sur des absences clés telles que Juan Cuadrado, Sead Kolašinac et Gianluca Scamacca en raison de blessures. De plus, Isaac Hien sera absent en raison d'une suspension. De son côté, l'AS Roma sera également sans Paulo Dybala, Lorenzo Pellegrini et Boubacar Kamara pour ce match.

Statistiques des confrontations récentes

Lors des 5 derniers matchs entre les deux équipes, Atalanta a remporté 4 victoires et fait 1 match nul, n'ayant subi aucune défaite contre la Roma. La dernière rencontre entre les deux équipes, en décembre 2024, s'est terminée sur une victoire 2-0 pour Atalanta.

Performances de la saison en cours

Atalanta a enregistré 20 victoires, 8 nuls et 7 défaites, affichant une meilleure performance que la Roma, avec une moyenne de 2,03 buts par match. De son côté, la Roma a obtenu 18 victoires, 9 nuls et 8 défaites, avec une moyenne de 1,43 buts par match, et poursuit ses rivaux de près.

Les stars des deux équipes

Matteo Ruggeri est la star d'Atalanta avec 24 buts et 7 passes décisives, tandis qu'Artem Dovbyk, avec 12 buts et 2 passes décisives, est le meilleur buteur de l'AS Roma. D'autres joueurs importants incluent Ademola Lookman et Raul Blanoua.

Compte tenu de la situation au classement, ce match pourrait être décisif pour la qualification en Ligue des champions. Atalanta cherche à consolider sa position, tandis que la Roma n'a en tête que la victoire pour atteindre la quatrième place. Par conséquent, nous pouvons nous attendre à une confrontation tendue et passionnante.