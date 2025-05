Crimes israéliens: le président Pezeshkian fustige le silence des organisations internationales

Massoud Pezeshkian, lors de la cérémonie marquant la semaine du Croissant-Rouge ce lundi 22 Ordibehesht (12 mai), a affirmé que de nombreuses personnes seraient prêtes à sacrifier leur propre monde pour construire celui des autres et résoudre les problèmes des souffrants. Il a ajouté :

« On ne peut pas qualifier de véritable humain celui qui reste indifférent à la douleur et à la souffrance des autres. »

Pezeshkian a souligné que l'aide aux nécessiteux est un devoir religieux, humain et universel, et a ajouté :

« C'est une tragédie que dans le monde d'aujourd'hui, ceux qui prétendent défendre les droits de l'homme, la liberté et l'humanité, au lieu d'aider les personnes souffrantes et de résoudre les problèmes des humains, détruisent les maisons des innocents et des sans défense. »

Le président a poursuivi : « Comment ceux qui se tiennent derrière les tribunes officielles, vêtus de tenues et de visages soignés, et qui prêchent les droits de l'homme et l'humanité, peuvent-ils accepter de bombarder sans scrupules des femmes, des enfants et des personnes âgées ? On se demande quel genre de bête vit à l'intérieur de ces personnes ! »

Pezeshkian a critiqué le silence des organisations internationales face aux crimes du régime sioniste et au massacre de personnes sans défense, soulignant :

« Le monde voit, mais reste silencieux, les Nations unies voient, mais continuent à défendre de tels criminels. C'est là le problème auquel nous faisons face. Lorsqu'ils se tiennent derrière les tribunes, ils parlent de liberté et de paix, mais dans la réalité, ils sont pires que les animaux les plus sauvages. »

Le président a ajouté : « Ils attribuent leurs propres actes à d'autres, mais il est évident qui vient en aide aux humains et qui détruit des vies humaines sous les missiles, les bombes et des équipements scientifiques qu'ils ont obtenus. »

En conclusion, il a déclaré :« Si un être humain ressent de la douleur, il est humain ; si il est indifférent à la douleur et à la souffrance des autres, on ne peut pas le qualifier d'humain. Inshallah, nous unirons nos forces pour résoudre les problèmes de notre ville, de notre pays et même du monde avec cette approche humanitaire. »