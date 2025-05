En approfondissant les relations entre l’Iran et l’Ouzbékistan, on peut apporter davantage de stabilité à la région (Pezeshkian)

Selon le site officiel de la présidence, lors d'une rencontre ce lundi avec Arif Arifov, Premier ministre de l’Ouzbékistan, Pezeshkian a salué l’expansion continue des relations entre les deux pays. Il a affirmé que l’Iran et l’Ouzbékistan sont comme deux membres d’un même corps, partageant de nombreuses affinités historiques, culturelles, linguistiques et religieuses, et que les frontières géographiques ne peuvent pas séparer leurs peuples.

Le président a souligné que l’augmentation des échanges entre les autorités et les peuples des deux pays joue un rôle essentiel dans le renforcement des relations bilatérales. Il a ajouté que les relations entre l’Iran et l’Ouzbékistan ont un grand potentiel de développement et que, sur la base de leurs vastes points communs, ils peuvent coopérer dans tous les domaines.

Pezeshkian a également exprimé que l’Iran accueillait chaleureusement le peuple ouzbek, soulignant que la consolidation des relations bilatérales est bénéfique tant pour les deux pays que pour la stabilité régionale.

Il a demandé au Premier ministre ouzbek de transmettre ses salutations les plus chaleureuses et ses meilleurs vœux au président Mirziyoyev, tout en exprimant son désir de le rencontrer prochainement à Téhéran pour accélérer la mise en œuvre des accords bilatéraux.

Pour sa part, Arif Arifov a transmis les salutations du président ouzbek à Pezeshkian et a salué les efforts conjoints des deux présidents pour faire progresser les objectifs communs. Il s’est réjoui des avancées scientifiques, industrielles et technologiques de l’Iran, constatées lors de sa visite à une exposition, et a mentionné les discussions fructueuses tenues avec les responsables iraniens, qui ont abouti à des accords visant à renforcer les échanges commerciaux entre les deux pays.