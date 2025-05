Visite du DG de l’IRNA au siège du groupe médiatique Al Jazeera au Qatar

À son arrivée dans les locaux de la chaîne panarabe Al Jazeera, Jaberi Ansari a rendu hommage aux journalistes martyrs d’Al Jazeera tombés en Palestine et à Gaza, signant le mur commémoratif dédié à ces figures de la presse.

Auparavant, il avait également rencontré séparément Cheikh Hamad ben Thamer Al Thani, fondateur et président du conseil d'administration d'Al Jazeera, ainsi que Mostafa Souag, directeur exécutif et responsable par intérim de la chaîne satellitaire, pour discuter des modalités de coopération entre l’IRNA et le groupe médiatique Al Jazeera.

Al Jazeera exprime sa volonté de coopérer avec l’IRNA

Lors de cette visite au Qatar, Jaberi Ansari a également rencontré Cheikh Hamad ben Thamer Al Thani, qui s’est réjoui de cette nouvelle rencontre et a rappelé son ancienne amitié avec le directeur de l’IRNA. Il a affirmé la pleine disponibilité du groupe Al Jazeera à collaborer avec l’agence iranienne dans divers domaines médiatiques et culturels.