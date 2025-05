L’IRNA vers la coopération avec le groupe médiatique Fadaat, la chaîne Al Araby, le journal Al-Araby Al-Jadeed

Lors de la rencontre, lundi, les bases d’une coopération commune entre l’Agence de presse de la République islamique d’Iran (IRNA) et l’Institut culturel et de presse d’Iran avec les institutions intellectuelles et médiatiques dirigées par le Dr Azmi Bishara ont été examinées. Les deux parties ont également échangé sur les derniers développements en Palestine, en Syrie et dans la région.

Il convient de noter que le « Centre arabe de recherches et d'études politiques » est l’un des principaux think tanks du monde arabe. Le groupe médiatique Fadaat, quant à lui, supervise un ensemble de médias écrits, audiovisuels et numériques, dont la chaîne télévisée Al Araby avec deux chaînes indépendantes (l’une d'information et l’autre culturelle), la Télévision syrienne avec ses deux canaux (1 et 2), le quotidien Al-Araby Al-Jadeed, le site anglophone The New Arab, ainsi que plusieurs plateformes arabophones telles que Al-Araby Plus, Arab 48, Ultra Sawt et Misbâr (spécialisé dans la vérification des faits).

Hossein Jaberi Ansari, directeur général de l'Agence de presse de la République islamique d’Iran (IRNA) et président du conseil d'administration de l’Institut culturel et de presse d’Iran, a également poursuivi aujourd'hui ses rencontres professionnelles en se rendant au siège du groupe médiatique Fadaat. Il y a rencontré Obaida Yahya, directeur général de la chaîne télévisée Al Araby, ainsi que Moen Al-Bayari, rédacteur en chef du quotidien Al-Araby Al-Jadeed.

Lors de cette rencontre, à laquelle assistait également Hossam Kanafani, directeur des médias du groupe Fadaat, un échange cordial a eu lieu au sujet des évolutions régionales et de la politique étrangère de l’Iran. Les participants ont également discuté des perspectives de coopération commune dans le domaine médiatique.

Le directeur général de l’Agence de presse de la République islamique d’Iran (IRNA), accompagné du directeur général de la chaîne Al Araby, a visité différentes sections rédactionnelles et techniques de cette chaîne de télévision, se familiarisant de près avec le fonctionnement et les activités de ses départements.

Le directeur général d’IRNA, actuellement en visite au Qatar, avait également rencontré samedi Sheikh Hamad bin Thamer Al Thani, fondateur et président du conseil d'administration du réseau Al Jazeera. Au cours de cet entretien, ils ont discuté des perspectives de coopération entre IRNA et le groupe médiatique Al Jazeera.