Examen de la coopération entre l’IRNA et le groupe médiatique Fadaat, la chaîne Al Araby et le journal Al Araby Al Jadid

Lors de cette réunion, à laquelle assistait également Hussam Kanfani, responsable médiatique du groupe Fadaat, des échanges amicaux ont eu lieu concernant les évolutions régionales et la politique étrangère de l'Iran, ainsi que sur les perspectives de coopération dans le domaine médiatique.

Le directeur général de l’IRNA, accompagné de son homologue d’Al Araby, a visité les différentes sections éditoriales et techniques de la chaîne télévisée Al Araby et a pris connaissance de ses opérations internes.

The New Arab ou Al-Araby Al-Jadeed est un média panarabe basé à Londres et appartenant à la société qatarie Fadaat Media. Il a lancé un site Web en langue arabe en mars 2014 et un quotidien en langue arabe en septembre 2014. La version anglaise de son site Web est The New Arab.