Chef du Hezbollah : Dupuis 1982, Israël n’a pas pu annexer les territoires libanais grâce à la Résistance

Cheikh Naim Ghassem a décrit le bilan du Hezbollah : « La Résistance est une option défensive et une perspective politique, et la résistance est liée à la libération de la terre, à l'indépendance et à la dignité. »

Faisant référence au projet du régime sioniste dans la région depuis 1948, le secrétaire général du Hezbollah au Liban a déclaré : « Depuis 1948, la résistance s'oppose au projet du régime israélien dans la région, qui bénéficie du soutien de l'Amérique et de toutes les puissances occidentales. »

Déclarant que le régime israélien a tenté de s'emparer de davantage de terres palestiniennes, il a ajouté : « L'objectif de ce régime est de s'emparer d'autant de terres palestiniennes que possible pour une expansion maximale, mais il n'a reculé sur aucune position, sauf par la Résistance. »