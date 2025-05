Cette conférence se tient dans la ville sainte de Machhad, sous le parrainage de l’Organisation iranienne de l’énergie atomique.

Les principaux thèmes de cette conférence comprennent des sujets tels que « Physique et technologie de la fusion nucléaire et du plasma », « Réacteurs nucléaires et technologies quantiques », « Cycle du combustible et des matériaux nucléaires », ainsi que « Gouvernance nucléaire et développement durable ».