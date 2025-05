Téhéran condamne les attaques israéliennes contre les camps de réfugiés palestiniens

Exprimant sa solidarité avec le peuple opprimé de Palestine, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Esmail Baghaei, a fermement condamné les attaques brutales du régime sioniste contre des abris et des camps de réfugiés à Jabalia et à Khan Younis, qui ont fait des dizaines de martyrs et de blessés parmi les Palestiniens innocents, dont plusieurs enfants en bas âge.

Baghaï a décrit les violations généralisées et sans précédent des droits de l'homme et des principes humanitaires dans les territoires palestiniens occupés par le régime sioniste comme une « violation flagrante des principes fondamentaux et des règles du droit international ».

Le porte-parole de la diplomatie iranienne a souligné la responsabilité juridique et morale de tous les États, et donc des Nations unies, de prévenir les génocides et de veiller au respect du droit humanitaire. Il a appelé à l'accélération urgente des procédures ouvertes contre le régime sioniste et ses représentants devant la Cour internationale de justice (CIJ) et la Cour pénale internationale (CPI) pour crimes de guerre, génocide et crimes contre l'humanité.

Le diplomate iranien a exhorté la communauté internationale et les pays de la région à prendre des mesures efficaces pour mettre fin immédiatement aux attaques criminelles du régime sioniste, livrer rapidement de la nourriture et des médicaments à Gaza, et poursuivre et punir les responsables criminels du régime.