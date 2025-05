Lancement de la deuxième phase de la connexion des réseaux de paiement Shetab (Iran) et Mir (Russie)

Téhéran - IRNA - La deuxième phase de la connexion des réseaux de paiement "Shetab" d'Iran et "Mir" de Russie a été lancée, ce mardi 13 mai, en présence de hauts responsables des banques centrales des deux pays. Désormais, les touristes et les entrepreneurs russes peuvent effectuer des achats en Iran via des terminaux de paiement.

Le projet de connexion entre les réseaux de paiement par carte Shetab et Mir a été conçu en trois phases, chacune apportant une expérience novatrice pour les citoyens des deux pays. La première phase de ce projet a été lancée avec succès en novembre 2023. À cette étape, les citoyens iraniens ont pu retirer des liquidités en roubles à partir des distributeurs automatiques en Russie en utilisant des applications dédiées. Cette initiative a facilité les déplacements et les transactions des voyageurs et des commerçants, tout en montrant un niveau élevé de coordination technique entre les deux pays. Aujourd'hui, le 13 mai 2024, avec le lancement de la deuxième phase du projet, les citoyens russes peuvent désormais effectuer des achats en Iran à l'aide de l'application MirPay, sur les terminaux de paiement du pays. Cette nouvelle fonctionnalité offre une expérience d'achat intégrée et sécurisée dans un autre pays, et soutiendra le développement du commerce et du tourisme entre les deux nations. La troisième phase du projet est en cours de développement. Cette phase permettra aux citoyens iraniens d'effectuer des achats en Russie via des applications similaires. Elle sera d'abord lancée en version pilote en septembre 2024, avant d'être pleinement opérationnelle en décembre 2024.