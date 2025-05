La dissolution du PKK, un pas important pour renforcer la sécurité (Téhéran)

Esmail Baqa'i, porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, a exprimé son soutien à la déclaration annonçant l'abandon des armes et la dissolution du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), en soulignant que cette décision est un "pas important vers la négation de la violence et le renforcement de la sécurité", et a exprimé l'espoir que la poursuite de ce processus conduise à un renforcement de la stabilité et de la paix en Turquie et dans la région.

Des sources médiatiques ont rapporté lundi la dissolution du groupe armé connu sous le nom de "Parti des travailleurs du Kurdistan" (PKK) de Turquie. Selon la chaîne de télévision Al Jazeera, citant le PKK, le groupe a déclaré : "Nous annonçons la dissolution du parti, le dépôt des armes et la cessation des combats armés avec la Turquie." Dans le même sens, l'agence de presse officielle irakienne (WAA) a rapporté que la direction du PKK avait officiellement décidé de dissoudre le groupe, de mettre fin aux combats armés et de se désarmer.