Les agences IRNA et QNA signent un accord de coopération médiatique

Hossein Jaberi Ansari, directeur général de l'IRNA, en visite à Doha, a rencontré et échangé avec Ahmed bin Saeed Al-Rumaihi, directeur général de l'Agence QNA.

L'objectif de cet accord est de renforcer la coopération entre les deux pays dans le domaine de l'échange d'informations, de créer des collaborations bilatérales pour l'échange de photos et de vidéos d'actualités, ainsi que de fournir des facilités et des aides possibles aux journalistes et envoyés des deux parties dans les autres pays.

Après la signature de l'accord de coopération, le directeur général de l'IRNA, accompagné de son homologue qatari, a visité différentes sections de l'Agence QNA et a pris connaissance de ses projets en cours, notamment dans les domaines de la formation et de l'intelligence artificielle.

Le directeur général de l'agence de presse iranienne IRNA, Hossein Jaberi Ansari, a visité le centre de formation et le département technique de l'agence de presse officielle du Qatar, où il a été informé des programmes de formation, des équipements techniques et des systèmes innovants utilisés dans la diffusion et la production médiatique.

Lors de sa visite à Doha, Jaberi Ansari a également rencontré le cheikh Hamad bin Thamer Al Thani, fondateur et président du conseil d'administration de la chaîne Al Jazeera, pour discuter de la coopération mutuelle entre IRNA et le groupe médiatique Al Jazeera. Le cheikh Thamer, ravi de retrouver Jaberi Ansari, a exprimé la volonté totale d'Al Jazeera de collaborer avec l'agence de presse iranienne ainsi qu'avec l'institut culturel et médiatique iranien.

Les deux personnalités ont aussi abordé les dernières évolutions de la région, en particulier la guerre de Gaza et la résistance légendaire du peuple palestinien face à l'agression brutale du régime israélien.

Dans le cadre de son voyage de travail au Qatar, Jaberi Ansari a également rencontré le Dr Azmi Bishara, penseur palestinien et directeur du "Centre d'études et de recherches politiques arabes" ainsi que fondateur du groupe médiatique "Fazat", pour des discussions approfondies.