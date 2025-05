Quatrième série de négociations Iran-États-Unis: les détails examinés par la commission de la sécurité nationale du Parlement

Abdollah Ebrahim Rezaï, porte-parole de la commission, a expliqué aux journalistes que lors de la séance de cet après-midi, le 13 mai, Kazem Gharibabadi, vice-ministre des Affaires étrangères pour les affaires juridiques et internationales, a présenté un rapport sur la quatrième série de négociations indirectes entre l'Iran et les États-Unis.

Le porte-parole a précisé que Gharibabadi a abordé les trois premières séries de négociations et leur cadre, et a indiqué qu’au cours de cette quatrième phase, les discussions ont porté sur les principes et les grandes lignes des négociations, tout en soulignant que la République islamique d'Iran avait réaffirmé ses lignes rouges.

Il a ajouté que le vice-ministre a insisté sur le fait que l'enrichissement de l'uranium reste une ligne rouge pour l'Iran et que les négociations n'ont pas porté sur les questions régionales, la défense ou les capacités de missiles.

Le porte-parole a également souligné que Gharibabadi avait critiqué les positions contradictoires des États-Unis et les sanctions récentes, précisant que tout accord serait conditionné au respect des lignes rouges de l'Iran. En conclusion, il a ajouté que si les États-Unis insistaient sur une politique de "zéro enrichissement", l'Iran ne verrait aucune nécessité de poursuivre les négociations.