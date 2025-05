Araghchi salue le renforcement des consultations avec le Japon

Lors de cette rencontre, qui s’est tenue le mardi 13 mai, Namazu Hiroyuki a évoqué la longue histoire des relations amicales entre l’Iran et le Japon. Il s’est déclaré satisfait de ses échanges avec son homologue iranien et a souligné l’importance de consultations régulières pour favoriser le développement des relations bilatérales et la stabilité régionale.

De son côté, le ministre iranien a salué le renforcement des consultations avec le Japon et a insisté sur la nécessité d’approfondir encore davantage les relations bilatérales, en particulier dans les domaines commercial et économique.