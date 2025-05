Match Milan – Bologne | Finale de la Coupe d’Italie

Finale de la Coupe d’Italie : un duel crucial entre l’AC Milan et Bologne au Stadio Olimpico de Rome

L’AC Milan et Bologne se retrouvent en finale de la Coupe d’Italie, un match qui se jouera le mercredi 14 mai 2025 à 21h00 (heure de Paris) au Stadio Olimpico de Rome. Cette rencontre revêt une grande importance pour les deux clubs : pour Milan, c’est une occasion de sauver sa saison ; pour Bologne, c’est l’une des plus grandes opportunités de gloire dans l’histoire du club.

L’AC Milan : une chance de sauver la saison avec un nouveau trophée

Depuis l’arrivée de Sérgio Conceição, ancien entraîneur du FC Porto, au début de l’année, l’AC Milan a réalisé un retour remarquable, remportant notamment la Supercoupe d’Italie contre des adversaires prestigieux comme la Juventus et l’Inter. Cependant, en Serie A, les Rossoneri ont connu une saison difficile et n’ont pas encore sécurisé une place européenne. Les trois victoires consécutives récemment enregistrées en championnat montrent cependant une nette amélioration dans la forme de l’équipe. Conceição espère désormais soulever un deuxième trophée en moins de six mois, ce qui pourrait redonner de l’éclat à une saison en demi-teinte.

Bologne : une équipe cohérente sous la direction de Vincenzo Italiano

Bologne a commencé la saison actuelle avec un effectif largement renouvelé, et Vincenzo Italiano a réussi à construire une équipe stable qui a passé une grande partie de la saison à se battre pour une place en Ligue des champions. Bien qu’ils aient connu récemment une baisse de régime, avec une seule victoire lors de leurs six derniers matchs, la capacité de cette équipe à tenir tête aux grandes formations est pleinement avérée. Lors de la dernière confrontation entre les deux équipes, Bologne menait contre Milan jusqu’à la 73e minute, mais a finalement perdu 3-1. Cette défaite amère représente désormais une motivation supplémentaire pour l’équipe d’Italiano en vue de la finale de la Coupe d’Italie.

Les absents des deux équipes en finale de la Coupe nationale

Milan :

Youssouf Fofana

Ricardo Sottil

Emerson Royal

Warren Bondo

Bologne :

Jens Odgaard

Dan Ndoye

Stanis Pedrola

Emil Helman

Statistiques et forme des deux équipes

Milan a une moyenne de 3,25 buts marqués en Coupe nationale.

Bologne a une défense solide avec seulement 0,25 but encaissé par match.

Dans les confrontations directes récentes, Milan n'a gagné qu'une seule fois.

Les deux équipes sont invaincues cette saison en Coupe nationale.

Statistiques des meilleurs joueurs en Coupe nationale d'Italie

Meilleurs buteurs :

Tammy Abraham (AC Milan) : 4 buts

Tijs Dallinga (Bologne) : 3 buts

Riccardo Orsolini (Bologne) : 2 buts

Meilleurs passeurs :

Santiago Castro (Bologne) : 3 passes décisives

Charalampos Lykogiannis (Bologne) : 2 passes décisives

Theo Hernandez (AC Milan) : 2 passes décisives

Total buts et passes décisives :

Tammy Abraham (AC Milan) : 5 (4 buts + 1 passe décisive)

Santiago Castro (Bologne) : 5 (2 buts + 3 passes décisives)

Tijs Dallinga (Bologne) : 3 (3 buts)

Prévision de la finale de la Coupe nationale d'Italie : Milan légèrement favori, mais Bologne reste une menace sérieuse

Bien que la forme de l'AC Milan semble meilleure cette saison et qu'ils aient plus d'expérience dans les matchs décisifs, Bologne a montré une équipe plus cohésive et mieux synchronisée. La finale de la Coupe nationale d'Italie promet d'être riche en occasions et devrait offrir un déroulement passionnant et captivant. Bien que les Rossoneri aient plus de chances de décrocher le titre, il ne faut pas sous-estimer la force et la motivation de Bologne. L'équipe italienne a prouvé qu'elle pouvait créer des surprises dans de tels matchs et renverser la situation en sa faveur.