Real Madrid vs Majorque | Semaine 36 de La Liga

Lors de la 36e journée de la Liga espagnole, Real Madrid accueille Mallorca dans un match crucial et décisif. Cette rencontre se déroulera mercredi 14 mai 2025 à 21h30, heure de Paris, au stade Santiago Bernabéu. Les Madrilènes espèrent réduire leur écart avec le sommet du classement en décrochant les trois points.

État des équipes avant le match

Real Madrid occupe actuellement la deuxième place du classement de La Liga avec 75 points. Lors de leur dernier match, ils ont perdu contre Barcelone sur un score de 4-3. Cette défaite pourrait servir de motivation pour un retour plus fort de la part de Real Madrid lors des trois dernières journées de la saison. De son côté, Majorque a connu une saison relativement stable et se trouve à la 9e place avec 47 points. L'équipe de Majorque aborde cette rencontre après une victoire 2-1 contre Valladolid.

Absences clés des deux équipes

Real Madrid fait face à une liste longue d'absents pour ce match. Vinícius Júnior, Dani Carvajal, Ferland Mendy, David Alaba et Éder Militão sont parmi les joueurs importants qui manqueront ce match en raison de blessures ou de suspensions. En outre, Antonio Rüdiger et Aurélien Tchouaméni seront également absents en raison de suspensions. Du côté de Mallorca, l’équipe sera également privée de plusieurs joueurs, dont Manu Morlanes, Abdón Prats et Robert Navarro. Ces absences pourraient avoir un impact négatif sur la solidité du milieu de terrain et de la défense de Majorque.

Confrontations récentes : La domination de Real Madrid face à Majorque

En examinant les confrontations récentes entre les deux équipes, il est clair que Real Madrid est dans une meilleure position que Majorque. Lors des 5 derniers affrontements, Real Madrid a remporté trois victoires, obtenu un match nul et n'a perdu qu'une seule fois. La dernière rencontre entre les deux équipes, en Supercoupe d'Espagne, s'est terminée par une victoire nette de 3-0 en faveur de Real Madrid.

Performances de Real Madrid et Majorque cette saison

Sur le plan statistique, Real Madrid affiche une attaque puissante, marquant en moyenne plus de 2 buts par match. En revanche, Majorque inscrit seulement 0,94 but par rencontre. En défense, Real Madrid a également un meilleur bilan avec 13 matchs sans encaisser de but, contre 8 pour Majorque.

Indicateur Real Madrid Majorque Position 2 9 Victoires 23 13 Nuls 6 8 Défaites 6 14 Moyenne de buts marqués 2.06 0.94 Moyenne de buts encaissés 1.06 1.14 Clean sheets 13 8

Les stars du match

Les stars du match : Kylian Mbappé et Vinícius en attaque pour Real Madrid

Kylian Mbappé, avec 27 buts, est en tête du classement des buteurs de Real Madrid, tandis que Vinícius Júnior, avec 11 buts et 7 passes décisives, est l'un des piliers de l'attaque de l'équipe cette saison. Jude Bellingham a également été exceptionnel avec 8 buts et 8 passes décisives, devenant ainsi un joueur clé pour son équipe. Du côté de Majorque, Daniel Rodríguez, avec 7 passes décisives, représente une menace sérieuse pour la défense de Real Madrid.

Prévision du match et conditions de l'accueil

Real Madrid a montré une forme impressionnante à domicile, marquant dans 21 matchs consécutifs au stade Santiago Bernabéu. Les statistiques révèlent que l'équipe a enregistré seulement 2 défaites et 2 nuls lors de ses 30 derniers matchs à domicile. En revanche, Majorque a obtenu de mauvais résultats à l'extérieur, avec une seule victoire lors de ses 10 derniers matchs en déplacement. Compte tenu de la situation au classement, des statistiques des confrontations et de la forme des équipes, Real Madrid a plus de chances de s'imposer dans ce match. Cependant, les hommes d'Araújo chercheront sans aucun doute à surprendre le puissant hôte.