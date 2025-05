Négociations avec les Etats-Unis : L’Iran très prudent à cause du mauvais bilan des Américains

Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères a ajouté : « Nous avons le droit d'agir avec un pessimisme et une prudence extrême, compte tenu du bilan des violations passées des engagements de l'Amérique et des contradictions dans son discours et son comportement. »

« Nous croyons pleinement en notre droit [nucléaire] et savons que ce que nous recherchons est basé sur le droit international, la volonté du peuple iranien et notre vision logique de la question nucléaire, nous continuerons sur cette voie avec force et adaptons nos actions en fonction des actions des [Américains] et dans le cadre de nos positions de principe. », a annoncé Baghaei.