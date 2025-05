PSG vs Inter en finale de la Ligue des champions, 31 mai 2025

Finale de la Ligue des champions 2025 : une confrontation palpitante entre le PSG et l’Inter à l’Allianz Arena

Le PSG et l’Inter s'affronteront en finale de la Ligue des champions 2025, le 31 mai à 21h00 (heure de Paris), au stade Allianz Arena de Munich. Cette rencontre très attendue, qui s’annonce comme l’une des plus spectaculaires de l’histoire de la compétition, est déjà au centre de l’attention des fans de football du monde entier.

Le parcours des deux équipes jusqu’à la finale

Le PSG a décroché son billet pour la finale après avoir battu Arsenal sur un score cumulé de 3-1. De son côté, l’Inter a éliminé Barcelone au terme d’un duel riche en buts et en émotions, avec un score cumulé de 7-6. L’Inter atteint ainsi sa deuxième finale de Ligue des champions en trois ans et espère cette fois soulever le trophée. Quant au PSG, il ambitionne de prendre sa revanche après la défaite en finale en 2020 face au Bayern Munich.

Les confrontations récentes entre les deux clubs

Lors de leurs dernières confrontations, le PSG a remporté 3 victoires et concédé 1 match nul, tandis que l’Inter n’a gagné qu’une seule fois. Cette finale marquera la toute première rencontre officielle entre les deux équipes en Ligue des champions, ce qui ajoute encore plus d’enjeu à ce duel.

Performance des deux équipes en Ligue des champions

Le Paris Saint-Germain a disputé 10 matchs jusqu’à présent, enregistrant 10 victoires, 1 match nul et 5 défaites. De son côté, l’Inter a également joué 10 matchs, avec un bilan de 10 victoires, 3 matchs nuls et 1 seule défaite. En matière d'efficacité offensive, l’Inter s’est particulièrement distingué avec une moyenne de 2,06 buts marqués par match.

Statistiques des joueurs clés

Lautaro Martínez est le meilleur buteur de l’Inter avec 9 réalisations.

Ousmane Dembélé est le meilleur buteur du PSG cette saison avec 8 buts à son actif.

Achraf Hakimi, avec 5 passes décisives, est le meilleur passeur du Paris Saint-Germain.

Arbitre de la finale de la Ligue des champions 2025

István Kovács désigné pour officier lors de la finale de la Ligue des champions 2025 L’Union des associations européennes de football (UEFA) a annoncé que la finale de la Ligue des champions 2025 sera arbitrée par István Kovács, arbitre roumain expérimenté. Âgé de 40 ans et originaire de Carei, en Roumanie, Kovács figure sur la liste des arbitres internationaux de la FIFA depuis 2010.

Expérience internationale d’István Kovács

L’arbitre roumain a dirigé 29 rencontres de Ligue des champions dans sa carrière. Cette finale marquera sa huitième apparition dans l’édition actuelle de la compétition. Il a notamment officié lors de la finale de la Ligue Europa Conférence en 2022 et celle de la Ligue Europa en 2024. Il a également participé en tant qu’arbitre principal à l’Euro et en tant que quatrième arbitre lors de la Coupe du monde 2022.

Les performances de Kovács en Ligue des champions cette saison

Au cours de cette saison, Kovács a dirigé la rencontre entre le PSG et le Bayern Munich, match qui s’est soldé par une défaite 1-0 des Parisiens et l’expulsion d’Ousmane Dembélé. Il a également arbitré le huitième de finale entre le PSG et Liverpool. En tout, le PSG compte 3 victoires et 2 défaites sous sa direction.

L’Inter sous l’arbitrage d’István Kovács

L’Inter, de son côté, affiche de bons résultats avec Kovács comme arbitre : deux victoires et un match nul. Le match le plus marquant fut celui contre Arsenal, remporté 1-0 par les Nerazzurri.

Équipe arbitrale pour la finale 2025 :

Arbitre principal : István Kovács (Roumanie)

Arbitres assistants : Mihai Marica (Roumanie) et Ferenc Tunyogi (Hongrie)

Quatrième arbitre : João Pinheiro (Portugal)

Assistant de réserve : Bruno Alves

VAR : Dennis Higler (Pays-Bas)

Assistants VAR : Cătălin Popa (Roumanie) et Pol van Boekel (Pays-Bas)

La finale de la Ligue des champions se tiendra le 31 mai à l’Allianz Arena de Munich. Tous les regards seront tournés vers ce grand événement.