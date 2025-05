Araghchi : Trump ignore les crimes d'Israël et accuse faussement l’Iran

« Le président américain a ignoré tous les crimes d'Israël dans la région et cherche à présenter l'Iran comme une menace. Il s’agit d’une tromperie et d’un renversement de menaces. Quel régime a tué 60 000 personnes à Gaza ? Qui a causé tant de destructions à Gaza ? Quel régime attaque les pays de la région, y compris le Liban, la Syrie et le Yémen ? L’étendue de l’occupation que le régime sioniste a menée en Syrie ces derniers mois est plus grande que toute la zone de Gaza. Le régime sioniste a placé la nation de Gaza sous un blocus économique. Toutes ces questions sont ignorées et en même temps, ils tentent de présenter l’Iran comme une menace pour la région afin que la principale menace soit oubliée, mais ils ne réussiront pas non plus dans cette voie. », a martelé le chef de la diplomatie iranienne.

Le ministre iranien des Affaires étrangères a ajouté : « C’est l’Amérique qui a essayé d’empêcher le progrès de la nation iranienne par des sanctions au cours des quarante dernières années, par ses pressions et par ses menaces militaires et civiles. Le responsable des problèmes économiques d’Iran est l’Amérique et ses politiques arrogantes imposées au peuple iranien. »