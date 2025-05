Réunion du comité des médias Iran-Russie à Moscou

La réunion du groupe de travail sur la coopération médiatique entre l'Iran et la Russie, organisée par l'organisation médiatique russe Russia Today, s'est tenue à Moscou mercredi.

Dans son discours d'ouverture, le vice-ministre de la culture et de l'orientation islamique chargé des médias, Mohammad Reza Norouzpour, a souligné les capacités et le potentiel des médias iraniens.

Norouzpour a ajouté : L'une des tâches des médias iraniens et russes est de promouvoir la compréhension entre les deux pays. Il a souligné que les médias devraient jouer un rôle dans l'amélioration de la compréhension des peuples iranien et russe l'un envers l'autre, et a insisté sur le fait que les fausses nouvelles détruisent les fondements éthiques des médias.

Il a appelé l'Iran et la Russie à utiliser leurs capacités respectives pour lutter contre cette tendance, et à présenter des comptes rendus exacts de leurs pays sur la scène internationale.

Il a ajouté que les médias peuvent contribuer à renforcer les capacités de coopération entre l'Iran et la Russie et encourager les citoyens à voyager et à profiter des capacités culturelles, artistiques, scientifiques et touristiques de l'autre partie.

Une solution pour améliorer le niveau des relations bilatérales est de promouvoir l'enseignement des langues russe et persane dans les deux pays et de favoriser les investissements des deux parties dans ce domaine, a-t-il ajouté.