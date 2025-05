Ayatollah Khamenei : "Aujourd'hui, le monde est dirigé par des animaux humanoïdes, et l'Iran résiste à leur barbarie"

Lors de sa rencontre avec les membres du comité organisateur du Congrès national des martyrs des secouristes, qui a eu lieu il y a deux jours (le lundi 12 mai), l'Ayatollah Khamenei a qualifié les secouristes de symboles des vertus humaines et de l'humanisme.

Le Leader de la Révolution a insisté sur l'importance de maintenir l'esprit de sacrifice et d'humanisme parmi le peuple iranien, soulignant qu'il est essentiel de promouvoir cette culture à travers l'éducation et la sensibilisation. "L'antithèse de cet esprit de solidarité réside dans les crimes et la barbarie du régime sioniste à Gaza, et dans le soutien aveugle de l'Occident envers ces actes", a-t-il déclaré. Il a ajouté que cette culture de l'autosacrifice et de l'aide mutuelle, qui est profondément ancrée dans l'identité iranienne, doit être préservée et renforcée à travers la culture collective, afin qu'elle perdure à travers les générations.

"L'antithèse de cet esprit est les crimes et la barbarie du régime sioniste à Gaza et le soutien de l'Occident à ces actions. Résister à cette soif de sang et à ce front maléfique est un devoir collectif."

Le Leader de la Révolution a également évoqué l'importance de l'entrée des jeunes motivés et innovants dans divers secteurs comme l'industrie, la politique, la construction, la littérature et l'art, soulignant que grâce à eux, les progrès actuels du pays ont été rendus possibles. "Avec des jeunes pleins d'énergie et de motivation, rien n'est impossible pour notre pays", a-t-il déclaré.

L'Ayatollah Khamenei a ajouté que les secouristes, sous le feu nourri des balles, ne pensaient qu'à sauver les autres, sans se soucier de leur propre sécurité. Leur esprit de sacrifice était tel qu'ils venaient parfois en aide même aux prisonniers blessés de l'ennemi, un comportement qui est l'exact opposé du monde dénué d'humanité de l'ennemi.

Il a également salué les efforts dévoués des médecins et des infirmiers dans les hôpitaux de campagne proches des lignes de front durant la Défense Sacrée (la guerre imposée de l'Irak de Saddam à l'Iran), soulignant que de tels actes ne peuvent être décrits que par le langage de l'art.

Le Leader a critiqué la négligence à faire connaître les grandes réalisations des enfants de la nation iranienne au monde. "Tandis que certains pays sans histoire ni héros créent des héros fictifs et les promeuvent à grand renfort de propagande, nous devons présenter nos véritables héros et en faire partie intégrante de notre culture populaire. Ainsi, on démontrera que l'aide et le secours sont une responsabilité islamique et humaine, qui doit perdurer à travers toutes les générations."

L'Ayatollah Khamenei a souligné que l'antithèse de l'esprit de sacrifice et de secours réside dans la cruauté des criminels sionistes qui attaquent les ambulances, bombardent les hôpitaux et tuent des malades et des enfants sans défense. "Aujourd'hui, le monde est dirigé par ces animaux humanoïdes", a-t-il déclaré, "et la République islamique considère qu'il est de son devoir de résister à cette barbarie et à cette soif de sang."

Il a insisté sur le fait que protester contre les crimes commis contre les civils est un devoir collectif, précisant : "C'est ce sens du devoir qui fait naître l'espoir dans les cœurs et qui a poussé nos ennemis, tels que les Occidentaux, à s'opposer à la République islamique. Car si nous cessions de protester contre leur barbarie, ils ne nous hostiliseront pas."

Le Leader a identifié la principale problématique des puissances arrogantes occidentales : le rejet de leur civilisation corrompue par la République islamique. "Le mal est destiné à la disparition et à la ruine", a-t-il affirmé, "mais pour que cela se réalise, il faut agir, résister, et éviter l'inaction, la fuite, les sourires et l'admiration du mal, qui ne feraient que faciliter sa progression comme un catalyseur."