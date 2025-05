Les députés iraniens avertissent Grossi : Toute atteinte aux droits nucléaires de l'Iran sera fermement répondue

Les députés ont rappelé que la République islamique n’impose aucune limite à ses activités de recherche et de développement dans le domaine nucléaire, précisant que l’Iran est parfaitement en droit d’enrichir de l'uranium jusqu'à 93 % en fonction de ses besoins scientifiques, médicaux et industriels. Ils ont également insisté sur le fait que l'Iran détient un droit incontestable d'exploiter ses ressources nucléaires à des fins pacifiques, notamment pour la production d’électricité, la médecine et d’autres applications industrielles.

Dans leur déclaration, les parlementaires ont adressé un message direct à M. Grossi, en lui rappelant que l’AIEA ne doit en aucun cas devenir un instrument au service des objectifs politiques et sécuritaires de certains pays, notamment du régime israélien et des États-Unis, qu’ils ont qualifiés de "régime criminel" et d’"axe du mal".

L’avertissement est clair : toute tentative de nuire aux droits nucléaires de l’Iran dans le prochain rapport de l’AIEA ne restera pas sans réponse. Les députés iraniens ont fait savoir que le pays défendra vigoureusement ses droits nucléaires face à toute tentative d’ingérence internationale.

Cette prise de position intervient dans un contexte de tensions croissantes autour du programme nucléaire iranien et des pressions exercées par les puissances occidentales, en particulier les États-Unis et leurs alliés, pour limiter les capacités nucléaires de l’Iran. L’Iran, de son côté, a maintes fois insisté sur ses droits en vertu du traité de non-prolifération nucléaire (TNP), tout en affirmant que son programme nucléaire a des fins pacifiques.