Une réunion des responsables politiques de l'Iran et de trois pays européens prévue vendredi (Téhéran)

Dans une interview accordée à un journaliste d'IRNA lors de sa visite au Salon international du livre de Téhéran, ce mercredi 14 mai, Esmail Baghaï, porte-parole du ministère de la RII, a révélé que cette réunion est prévue pour vendredi de cette semaine (le 16 mai) et se tiendra à Istanbul, en Turquie. Le principal sujet de cette réunion sera la poursuite des consultations avec les trois pays européens - l'Allemagne, le Royaume-Uni et la France - notamment en ce qui concerne les négociations nucléaire indirectes entre l'Iran et les États-Unis.