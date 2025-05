Qalibaf : La racine du chaos au Moyen-Orient réside dans le soutien des États-Unis à la mafia sioniste

Mohammad Baqer Qalibaf a déclaré, ce mercredi 14 mai, lors de la 19e Conférence parlementaire des pays islamiques, organisée à Jakarta, en Indonésie : « Le peuple opprimé de Palestine souffre de la plus longue et la plus dangereuse occupation de l’histoire moderne. La plaie ouverte de la Palestine, exacerbée par la crise de Gaza, est plus profonde que jamais et frappe le corps de la nation islamique. »

Il a rappelé : « Dans cette terre, il ne s’agit pas seulement d’une guerre, mais d’un génocide à part entière, que le régime sioniste impose au peuple opprimé de Gaza par des bombardements aveugles des zones civiles, la destruction des lignes d'approvisionnement humanitaire, la famine, la soif, l'emprisonnement, les meurtres, la torture, l'exil et l’abandon de la terre de leurs ancêtres. »

Qalibaf a poursuivi en soulignant que « le monde sait que toutes ces actions sont des crimes contre l’humanité », mais que « les réactions n'ont pas été dissuasives ni à la hauteur de la situation ». Il a ajouté que « ce régime, fondé sur l’occupation, le génocide et l’apartheid, est désormais la principale source d’instabilité et de menace pour le monde islamique. Tout le monde sait que cette mafia criminelle ne pourrait pas commettre une telle barbarie sans le feu vert des États-Unis. En réalité, Israël agit comme une force par procuration des États-Unis dans la région. »

Le président du Parlement iranien a précisé que « défendre la Palestine, c’est défendre l’islam, l’humanité et la justice ». Il a également souligné que, « en ces temps de douleur et de massacres à Gaza, les membres de cette importante union parlementaire doivent unir leurs efforts pour contraindre le régime sioniste à mettre fin à ce génocide ciblé. Aujourd'hui, les yeux des enfants et des femmes de Gaza sont tournés vers les décisions que nous, pays islamiques, prendrons. »

Qalibaf a ajouté : « Il est temps pour les pays islamiques de prendre une décision collective pour forcer ce régime à lever le blocus de Gaza. »

Enfin, il a mis en avant que « la racine du chaos au Moyen-Orient est le soutien des États-Unis au régime sioniste », précisant que « face à cette occupation et à ces crimes, les peuples de la région ont choisi la résistance. »

En réaction aux récentes déclarations du président américain, Qalibaf a affirmé que ces propos « montrent qu'il est dans l'illusion », et a ajouté : « Nous lui conseillons d'ouvrir les yeux et de voir cette réalité évidente : la place de la résistance est dans le cœur des peuples. La preuve en est que la résistance palestinienne, après un an et demi de bombardements, continue de jouir d'une popularité massive, comme le montre la dernière enquête d'opinion menée auprès des habitants de Gaza et de la Cisjordanie occupée. »