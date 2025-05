Massoud Pezeshkian : Trump ne connaît pas les Iraniens

"Massoud Pezeshkian s'exprilmant, ce mercredi soir, 14 mai, lors d'une rencontre avec des intellectuels, des élites et des acteurs culturels de la province de Kermânchah, à l'ouest de l'Iran, a souligné : le Président des États-Unis ne connaît pas l'honneur, la chevalerie et la générosité de notre peuple, il ne sait pas ce que cela signifie.

Pezeshkian a ajouté : "Trump a qualifié le peuple iranien de source de danger et d'instabilité, ma question est : avons-nous tué 60 000 enfants innocents et sans défense à Gaza ? Avons-nous fermé l'accès à l'eau, à la nourriture et aux médicaments pour ces pauvres gens ?"

Le Président de la RII a insisté sur le fait que, que l'on veuille ou non la paix avec nous, nous construirons et développerons notre pays avec force. Il a souligné : nous sommes pour la paix, et nous ne cherchons pas la guerre, cependant, nous ne vendrons jamais notre dignité et notre grandeur pour rien et nous ne nous inclinerons pas devant aucune puissance."