Communiqué du Ministère des A.E. de la RII concernant les propos divisifs et offensants du Président américain sur l'Iran

La déformation de la réalité régionale

Le ministère a souligné que, dans un contexte où le régime sioniste, agissant en tant que mandataire des États-Unis, est impliqué dans des actions de génocide colonial en Palestine occupée, il continue également à occuper militairement des territoires d'autres pays arabes et islamiques. Ce régime, dénonce le communiqué, viole à plusieurs reprises la souveraineté nationale et l'intégrité territoriale du Liban, de la Syrie et du Yémen, tout en commettant des actes terroristes et des crimes de guerre contre ces nations.

Cependant, le Président américain, dans un acte de provocation, a désigné l'Iran comme responsable de la destruction de ces pays. Selon le ministère iranien, cette accusation repose sur une distorsion flagrante de la réalité de la région et vise à détourner l'attention de la campagne génocidaire sioniste en cours à Gaza, ainsi que des autres crimes du régime d'Occupation d'Israël dans la région.

L'hypocrisie de la politique américaine

Le communiqué poursuit en soulignant que cette déformation de la vérité et de l'inversion accusatoire est une tentative évidente de dissimuler les atrocités commises par le régime sioniste, notamment à Gaza, au Liban, en Syrie et au Yémen. Il est précisé que ces propos ne sont qu'un nouvel exemple de l'attitude hypocrite et offensante de la politique américaine vis-à-vis des peuples de la région.

Le ministère iranien a également rappelé que, au cours des sept dernières décennies, les États-Unis ont soutenu des régimes répressifs, y compris le régime du Shah d'Iran et le régime dictatorial de Saddam, tout en imposant des sanctions économiques sévères contre l'Iran, ce qui a eu des conséquences dramatiques sur les droits humains des Iraniens.

Solidarité nationale intacte

Le ministère a réaffirmé que ces attaques verbales ne parviendront pas à perturber l'unité et la solidarité des Iraniens, qu'ils soient à l'intérieur ou à l'extérieur du pays. L'Iran continue de se tenir fermement contre ces tentatives de semer la discorde au sein de la nation.

Le rôle des États-Unis dans la violence régionale

Les autorités iraniennes ont également souligné qu'aucune tentative de diversion ne pourrait effacer la réalité que, alors que le Président américain tenait des propos divisifs, des armes américaines continuaient d’être utilisées pour mutiler les enfants et les femmes palestiniens à Gaza et en Cisjordanie. Le ministère a insisté sur le fait que les États-Unis soutiennent activement le projet de génocide du peuple palestinien, par le biais d'un soutien politique, financier et militaire direct, et ce avec une intensité sans précédent.

Continuité de la coopération régionale malgré les provocations

Le ministère des Affaires étrangères a conclu en affirmant que les propos du Président américain ont été prononcés dans le but de semer la discorde entre l'Iran et ses voisins arabes, tout en occultant la responsabilité directe des États-Unis dans les crimes du régime sioniste. Toutefois, la République islamique d'Iran, ainsi que les autres pays de la région, restent déterminés à renforcer et à solidifier les relations amicales entre les nations de la région, en restant conscients des intentions malveillantes des États-Unis et du régime sioniste.

Les pays de la région continueront de renforcer leur coopération mutuelle, sans être influencés par les tentatives divisionistes des puissances extérieures et des malveillants visant la région.