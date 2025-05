L'Iran n'a pas acquis la technologie nucléaire à bas prix pour la perdre facilement

Il a ajouté : "La loi sur l'action stratégique est également mise en œuvre dans ce cadre, en se basant sur les pouvoirs légaux stipulés dans l'accord nucléaire (JCPOA) et la résolution 2231. Nous avons informé l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) que la base de la surveillance et des inspections des installations nucléaires iraniennes repose sur le système de garanties et le protocole additionnel (TNP)."

Concernant l'enrichissement, il a précisé : "Il est important de souligner que notre enrichissement est destiné à fournir du combustible pour nos réacteurs de puissance et de recherche, totalement iraniens, et il se fait sous la supervision de l'AIEA. Ce point a été clairement abordé par le Dr. Araghchi lors des négociations et ne peut être contesté."