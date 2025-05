Nous recherchons la paix, pas la guerre (Pezeshkian)

Masoud Pezeshkian, ce jeudi matin 15 mai 2025, lors d'une rencontre avec les acteurs économiques et les investisseurs de la province de Kermânchâh, a déclaré : Trump peut rêver s’il pense pouvoir nous reprocher nos difficultés et nos insuffisances.

Il a ajouté : avec le peuple compétent de l’Iran — ses entrepreneurs, ses savants et ses scientifiques — nous surmonterons tous les problèmes avec force et détermination.

Le président, en soulignant qu’il ne bénéficie d’aucun soutien familial ou d’aucune affiliation partisane, a déclaré : Un parti en soi n’est pas une mauvaise chose ; je suis un réformateur convaincu et je crois profondément en la réforme, mais je n’ai jamais été dépendant de qui que ce soit.

Si nous avons la volonté et la détermination nécessaires et que nous nous appuyons sur nos capacités, nous sommes capables de tout accomplir. Trump pense qu’il peut nous menacer, nous sanctionner et parler des droits de l’homme, alors que les troubles et les crimes dans la région sont de leur fait. Qui a osé tuer ainsi 60 000 innocents à Gaza ? Qui a osé couper l’eau, le pain et les médicaments à la population d’une région ? Ce sont eux qui parlent des droits de l’homme, mais dès qu’en Iran, à cause de nos erreurs ou de leur point de vue, quelqu’un rencontre un problème, ils soulèvent ciel et terre en accusant notre pays de violer les droits de l’homme, a-t-il ajouté.

Le président, en insistant sur le fait qu’il est opposé à toute atteinte aux droits de tout être humain, a déclaré : Je ne dis pas que nous sommes sans défauts. Mais vous, sans aucune honte, commettez un génocide sous les yeux du monde entier. Ne parlez pas de droits de l’homme. Vous parlez de paix et de tranquillité, tout en vous vantant d’avoir fabriqué les meilleures bombes et armes. Pourquoi avez-vous fait cela ? Pour tuer des êtres humains ? Vous nous considérez comme une menace et vous vous présentez comme la sécurité ? Vous vendez vos armes aux pays de la région et vous semez la guerre, car sans cela, vous ne pourriez pas vendre votre équipement militaire.

Pezeshkian a qualifié l’Iran et les pays de la région d’amis, de frères et de proches, et a ajouté :

Le Kurdistan, l’Azerbaïdjan, le Turkménistan, le Baloutchistan — nous formons tous une seule et même famille. Mais eux veulent nous monter les uns contre les autres afin de servir leurs intérêts. Nous ne nous battrons pas entre nous, car nous considérons les peuples de la région comme nos frères. Si nous ouvrons ensemble le commerce et les frontières, nous créerons un grand marché entre les pays de la région, garant de la paix et de la sécurité. Cette région appartient à nous tous, pas à eux.

Pezeshkian, en réaction aux propos de Trump, a ajouté :

Nous recherchons la paix, pas la guerre ; ce sont eux qui provoquent les conflits. Nous aspirons à la paix et à la tranquillité, tant à l’intérieur du pays qu’avec nos voisins. Nous cherchons la fraternité et l’égalité avec l’Azerbaïdjan, la Russie, l’Afghanistan, le Pakistan, l’Irak et l’Arabie saoudite. L’Arabie saoudite est un pays islamique, berceau de l’islam — comment pourrions-nous nous disputer avec elle ? Mais lui, il veut placer l’Arabie d’un côté, et nous de l’autre. Il cherche à semer le trouble dans la région, mais nous ne le lui permettrons pas.