Pezeshkian : Nous construirons un Iran que personne n'aurait imaginé

"Masoud Pezeshkian", qui participe à la sixième série des voyages provinciaux du gouvernement en province de Kermanchah, a exprimé sa gratitude envers le peuple. Il a évoqué un discours prononcé par le président américain dans la région, où il décrivait les responsables et dirigeants iraniens de manière péjorative, les qualifiant de « voleurs », tout en soulignant que ceux qui pillent le monde tentaient de présenter de manière erronée la réalité d’un pays qui consacre toute sa vie et son existence au service de son peuple. « La vie, la nourriture et les biens de notre cher leader de la révolution sont bien connus, et la vie des pillards du monde l’est également. Ceux qui ont semé l'insécurité dans le monde prétendent que l'Iran a déstabilisé la région ! » a-t-il déclaré.

Il a ajouté : « Qui a déstabilisé la région, nous ou Israël, qui bénéficie du soutien total des États-Unis ? Qui a fait cela ? Nous ou Israël, qui a ensanglanté la région ? On nous dit que nous avons été sanctionnés pendant 47 ans et que toutes les voies ont été fermées à l'Iran. Ils ne connaissent pas l'Iran ni son peuple, ils ignorent les héros, les martyrs, les savants et les chercheurs de cette terre, c'est pourquoi, malgré ces 47 années, ils n'ont pas pu faire plier ce pays. »

Pezeshkian a souligné que toutes les conspirations venaient de leur part, ajoutant : « Nous recherchons la paix et la tranquillité. Nous, nos terres et nos voisins partageons une même origine et fondation. Nous avons des pactes fraternels avec tous nos voisins, qu'il s'agisse de la Turquie, de l'Irak, de l'Afghanistan, du Pakistan, de l'Azerbaïdjan, de l'Ouzbékistan, du Sultanat d'Oman, de Bahreïn, des Émirats, du Koweït, de l'Arabie Saoudite, et d'autres, car nous vivons dans cette région depuis des milliers d'années. Ce sont eux qui n'ont pas de racines et qui insultent les Iraniens et notre terre. »

Le président a poursuivi : « Ils ont cru qu’en tuant nos scientifiques, ils pouvaient nous abattre, mais c’était une illusion. On nous traite de terroristes, mais Israël, avec le soutien des États-Unis et de l’Europe, a tué 60 000 innocents. Ils ont bloqué l'accès à l'eau, à la nourriture et aux médicaments, et ensuite, ils parlent de paix et de tranquillité. »

Il a conclu en disant : « Avec la collaboration des commerçants, des scientifiques, des élites, et avec l'appui des gestionnaires et du peuple, nous construirons un pays puissant. Nous construirons un Iran que personne n'aurait imaginé. Nous faisons face à des difficultés, mais avec la grâce de Dieu, nous surmonterons chaque problème un à un. Avec l'unité, la cohésion, la solidarité et sous la direction sage et le leadership du Guide suprême de la révolution, nous surmonterons toutes les crises. »