Osasuna - Atlético Madrid : 36ème journée de Liga, 15 mai 2025

Dans le cadre de la 36e journée du championnat espagnol, Osasuna recevra l’Atlético de Madrid le 15 mai 2025 à 19h00 (heure de Paris), au stade El Sadar de Pampelune. Ce match revêt une grande importance pour les deux équipes : Osasuna lutte pour sécuriser une position stable en milieu de tableau, tandis que l’Atlético vise à consolider sa troisième place et valider sa qualification en Ligue des champions.

Composition probable des deux équipes

Osasuna (5-3-2) :

Gardien : Sergio Herrera

Défenseurs : Abel Bertonès, Jorge Hernando, Alejandro Catena, Enzo Bójomo, Jesús Arzo

Milieux : Brian Zaragoza, Lucas Torró, Pablo Ibáñez

Attaquants : Ante Budimir, Aimar Oroz

Atlético de Madrid (4-4-2) :

Gardien : Jan Oblak

Défenseurs : Marcos Llorente, Robin Le Normand, José María Giménez, Javi Galán

Milieux : Giuliano Simeone, Rodrigo De Paul, Koke, Pablo Barrios

Attaquants : Julián Álvarez, Alexander Sørloth

Joueurs absents

Osasuna : Rubén García est forfait pour cause de blessure.

Atlético de Madrid : Aucun joueur suspendu ou blessé.

Confrontations récentes entre les deux équipes

Lors des cinq dernières rencontres entre l’Atlético de Madrid et Osasuna, l’Atlético a remporté 4 victoires et concédé une seule défaite. Voici les résultats de ces matchs :

Janvier 2025 : Atlético 1 - 0 Osasuna

Mai 2024 : Atlético 1 - 4 Osasuna

Octobre 2023 : Osasuna 0 - 2 Atlético

Mai 2023 : Atlético 3 - 0 Osasuna

Février 2023 : Osasuna 0 - 1 Atlético

Comparaison statistique – Saison 2024-2025 de La Liga

Statistique Osasuna Atlético de Madrid Classement 10e 3e Victoires 10 20 Matchs nuls 15 10 Défaites 10 5 Moyenne de buts marqués 1,23 1,71 Moyenne de buts encaissés 1,46 0,77 Clean sheets 7 16

Joueurs clés

Meilleurs buteurs :

Ante Budimir (Osasuna) – 19 buts

Alexander Sørloth (Atlético) – 17 buts

Julián Álvarez (Atlético) – 15 buts

Meilleurs passeurs :

Antoine Griezmann (Atlético) – 6 passes décisives

Giuliano Simeone (Atlético) – 6 passes décisives

Rubén García (Osasuna) – 5 passes décisives

Total buts + passes décisives :

Ante Budimir (Osasuna) – 23

Alexander Sørloth (Atlético) – 19

Julián Álvarez (Atlético) – 17

Analyse du match

Au vu des performances solides de l’Atlético de Madrid cette saison et de son historique favorable face à Osasuna, les hommes de Diego Simeone partent favoris pour décrocher les trois points. Toutefois, Osasuna s’est montré combatif et imprévisible à domicile, capable de compliquer la tâche même pour les plus grands. Ce match pourrait avoir un impact direct sur les positions finales au classement à l’approche de la fin du championnat.