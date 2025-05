Barcelone – Espanyol : 36e journée de La Liga, 15 mai 2025

Dans le cadre de la 36e journée du championnat d’Espagne, l’Espanyol recevra le leader, le FC Barcelone, au stade Cornellà-El Prat. Le coup d’envoi sera donné à 21h30 sous l’arbitrage de César Soto Grado, et le match sera diffusé en direct sur beIN Sports 1. Avant cette rencontre, l’Espanyol, 16e du classement, lutte pour éviter la relégation, tandis que le Barça, installé en tête, cherche à assurer définitivement le titre de champion. Les deux équipes se sont affrontées à 193 reprises dans l’histoire, et leur dernière confrontation remonte au 2 novembre 2024, avec une victoire 3-1 pour le FC Barcelone.

Compositions probables

Espanyol (4-2-3-1) :

Gardien : Juan García

Défenseurs : Carlos Romero, Leandro Cabrera, Marash Kumbulla, Omar El Hilali

Milieux défensifs : Pol Lozano, Erko González

Milieux offensifs : Javi Puado, Edu Expósito, Antonio Roca

Attaquant : Fernández Gin

FC Barcelone (4-2-3-1) :

Gardien : Wojciech Szczęsny

Défenseurs : Eric García, Pau Cubarsí, Ronald Araújo, Álex Baldé

Milieux défensifs : Frenkie de Jong, Pedri

Milieux offensifs : Lamine Yamal, Dani Olmo, Raphinha

Attaquant : Robert Lewandowski

Joueurs absents

Espanyol :

Brian Oliván (blessure au mollet)

José Catala (blessure au genou)

FC Barcelone :

Iñigo Martínez (suspension)

Ferran Torres (blessure au genou)

Marc Bernal (blessure au genou)

Statistiques des performances – Saison 2024-2025

Statistique Espanyol FC Barcelone Classement 16e 1er Victoires 10 26 Matchs nuls 9 4 Défaites 16 5 Moyenne de buts marqués 1,09 2,71 Moyenne de buts encaissés 1,34 1,03 Clean sheets (matches sans encaisser de but) 7 11

Les stars de la saison 2024-2025

Meilleurs buteurs :

Robert Lewandowski (Barcelone) – 25 buts

Raphinha (Barcelone) – 18 buts

Javi Puado (Espanyol) – 11 buts

Meilleurs passeurs :

Lamine Yamal (Barcelone) – 12 passes décisives

Raphinha (Barcelone) – 9 passes décisives

Ferran Torres (Barcelone) – 6 passes décisives

Contributions totales (buts + passes) :

Lewandowski & Raphinha – 27 contributions

Lamine Yamal – 19 contributions

Cinq dernières confrontations directes :

Barcelone 3 - 1 Espanyol

Espanyol 2 - 4 Barcelone

Barcelone 1 - 1 Espanyol

Espanyol 2 - 2 Barcelone

Barcelone 1 - 0 Espanyol

Analyse d’avant-match :

Ce duel est bien plus qu’un simple match : c’est le derby catalan. L’Espanyol joue sa survie en Liga, tandis que le Barça vise à sécuriser son titre de champion. Avec des stars offensives en grande forme des deux côtés, on peut s’attendre à un match spectaculaire et riche en buts.