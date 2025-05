Le président Pezeshkian à Kermanchah : La stratégie du gouvernement repose sur l’unité islamique

Kermanchah – IRNA – Le président de la RII, Massoud Pezeshkian, lors de son discours ce jeudi devant les habitants de Kermanchah, a déclaré : « Avec l'unité, la cohésion, la solidarité et sous la direction sage et le leadership du Guide suprême de la Révolution, nous surmonterons toutes les crises et en sortirons victorieux. »

Le président a rappelé que son engagement en faveur du wifaq (la concorde) ne relève pas d’un simple slogan politique, mais d’une conviction intime enracinée dans les enseignements du Coran et de la tradition prophétique. Il a affirmé : « Quand Dieu, notre Livre, notre Qibla et notre Prophète sont les mêmes, cela exige la formation d'une Ummah unifiée, loin des divisions issues de nos différences. » S’exprimant devant les autorités religieuses de toutes confessions, y compris les représentants de la communauté Ahl-e Haqq, Pezeshkian a aussi dénoncé les crimes du régime sioniste contre la population de Gaza. Il a déploré le manque d’unité dans le monde musulman, soulignant que sans ces divisions, Israël n’aurait pas pu commettre de tels actes de violence ni porter atteinte au tissu économique et social des nations musulmanes. Il a également attiré l’attention sur les immenses ressources énergétiques du monde islamique : « Une grande partie du pétrole, du gaz et des richesses énergétiques mondiales se trouve dans notre région, mais les ennemis de l’islam exploitent les tensions ethniques et religieuses pour diviser les pays musulmans et piller leurs ressources. »